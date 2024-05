AC Milan nie zamierza zwiększyć nowej oferty kontraktu dla Mike'a Maignana, co spowodowało impas w negocjacjach i daje szansę Bayern Monachium na transfer francuskiego bramkarza podczas letniego okienka transferowego, donosi serwis "Calciomercato".

Milan przed trudną decyzją ws. przyszłości Maignana

Mike Maignan był jednym z najważniejszych zawodników Milanu w sezonie, gdy zdobyli Scudetto. Jego umowa wygasa za nieco ponad dwa lata, a rozmowy na temat nowej umowy trwają od kilku miesięcy, jednak nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W tle Bayern Monachium uważnie obserwuje sytuację Francuza, poszukując nowego bramkarza, który zastąpi Manuela Neuera. W tym roku Maignan był również łączony z możliwym transferem do gigantów Premier League, Chelsea.

Daniele Longo z “Calciomercato” opisuje, że Milan zaproponował Maignanowi nowy kontrakt o wartości około 4,5 miliona euro netto za sezon plus dodatki, co stanowi znaczną podwyżkę w porównaniu do jego obecnych zarobków wynoszących 2,8 miliona euro. Jednak bramkarz wciąż oczekuje wyższej pensji.

Rossoneri nie chcą naruszyć swojej struktury płacowej, dlatego trzymają się swojej oferty, co powoduje impas. W obliczu zainteresowania ze strony Bayernu Monachium, klub byłby gotów zaakceptować ofertę w wysokości około 70 milionów euro za 28-latka, jednak priorytetem pozostaje dla nich podpisanie nowej umowy.

Milan stoi przed trudnym wyborem. Spełnienie żądań Maignana może zakłócić równowagę płacową w drużynie, natomiast jego odejście oznaczałoby utratę kluczowego zawodnika, który miał ogromny wpływ na sukcesy zespołu. Bayern Monachium, z kolei, widzi w Maignanie idealnego następcę Neuera, co może skłonić niemiecki klub do złożenia atrakcyjnej oferty.

Czy Milan zdecyduje się zwiększyć swoją ofertę, aby zatrzymać Maignana, czy też pozwolą mu odejść, otwierając drzwi do transferu do Bayernu? Kolejne tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości francuskiego bramkarza i włoskiego klubu.

