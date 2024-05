Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Raphael Varane

Trzech kandydatów do zastąpienia Varane’a w Man Utd

Raphael Varane spędził ostatnie trzy sezony jako zawodnik Manchesteru United, rozgrywając 93 mecze we wszystkich rozgrywkach. Swój ostatni występ na Old Trafford ma zaplanowany na środę, kiedy Czerwone Diabły zmierzą się z Newcastle United w Premier League. Francuz podziękował kibicom i wszystkim związanym z klubem za ciepłe przyjęcie, chwaląc również “jasny plan i świetną strategię” nowego mniejszościowego akcjonariusza United, Sir Jima Ratcliffe’a.

Według Manchester Evening News, Manchester United zamierza wzmocnić swoją obronę i planuje sprowadzenie co najmniej dwóch środkowych obrońców przed sezonem 2024-25. Varane odejdzie, kontrakt Jonny’ego Evansa kończy się w czerwcu, a przyszłość Victora Lindelofa jest niepewna. Na Old Trafford pozostają jedynie Lisandro Martinez i Harry Maguire. Manchester United zmagał się z problemami defensywnymi przez cały obecny sezon, tracąc łącznie 82 gole we wszystkich rozgrywkach po raz pierwszy od sezonu 1970-71.

Z tego powodu Czerwone Diabły zidentyfikowały trzech zawodników, które potencjalnie mogą wzmocnić szyki obronne. Chodzi o Jarrada Branthwaite’a z Evertonu, Gleisona Bremera z Juventusu oraz Edmonda Tapsobę z Bayeru Leverkusen.

Na kogo postawi Manchester United w przyszłym sezonie?

Branthwaite jest silnie łączony z Manchesterem United, odkąd stał się zawodnikiem pierwszej drużyny Evertonu na początku tego sezonu. 21-letni obrońca pomógł The Toffees w 12 czystych kontach w 34 meczach Premier League i dzięki swojej świetnej formie na poziomie klubowym, może dostać powołanie do reprezentacji Anglii na Euro 2024

Bremer również jest łączony z Manchesterem United, a według doniesień, Czerwone Diabły rozważają zapłacenie klauzuli wykupu w jego kontrakcie z Juventusem, która wynosi 60 milionów euro. Brazylijczyk jest uważany za jednego z najlepszych środkowych obrońców w Serie A i mógłby znacząco wzmocnić defensywę United.

Tapsoba jest z kolei kluczowym zawodnikiem Bayeru Leverkusen, który nie przegrał żadnego ze swoich 50 meczów we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie i jest na dobrej drodze do zdobycia historycznej potrójnej korony. Tapsoba jest ceniony za swoją solidność w defensywie i zdolność do gry pod presją, co czyni go atrakcyjnym celem transferowym dla Manchesteru United.

