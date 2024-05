Legia chce gwiazdę Ekstraklasy. To życzenie Jacka Zielińskiego

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Erik Exposito na radarze Legii Warszawa

Legia Warszawa nie notuje najlepszego sezonu 2023/2024, co poskutkowało zmianą na ławce trenerskiej. Kostę Runjaicia w trakcie rozgrywek zastąpił Goncalo Feio, ale Portugalczyk również nie odmienił gry stołecznej drużyny.

Seria niepowodzeń wymusza na władzach klubu podjęcie odważnych kroków. Jednym z celów Legii Warszawa na letnie okno transferowe jest pozyskanie jakościowego napastnika. Według naszych informacji na radarze Legionistów jest Bruno Duarte z portugalskiego Farense, ale oprócz tego istnieje możliwość sensacyjnego transferu wewnątrz Ekstraklasy.

Najnowsze informacje o planach transferowych Legii przekazał Szymon Janczyk z serwisu Weszlo.com. Dziennikarz twierdzi, że do Warszawy może się przenieść Erik Exposito, napastnik Śląska Wrocław.

Hiszpan, który prawdopodobnie zostanie królem strzelców Ekstraklasy w tym sezonie, przekonał do siebie Jacka Zielińskiego. Dyrektor sportowy Legii powoli klaruje swoją listę życzeń i na jej szczycie umieścił właśnie Exposito.

27-letni snajper w październikowym meczu z Legią Warszawa zdobył dwa gole, a Śląsk wygrał aż 4:0. Być może to ten występ przekonał sztab Legionistów do zainteresowania się jego osobą. Kontrakt piłkarza z wrocławianami wygasa 30 czerwca 2024 roku, co oznacza, że będzie on dostępny na zasadzie wolnego transferu.

