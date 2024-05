Como planuje podbój Serie A. Celują w znane nazwiska

Como pragnie zrobić dobre wrażenie po powrocie do Serie A i zdaniem włoskich mediów rozpoczął starania o pozyskanie Mauro Icardiego z Galatasaray oraz Joaquina Correi, który po sezonie wróci do Interu Mediolan z wypożyczenia.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Mauro Icardi

Ambitne plany transferowe Como

Cesc Fabregas i jego zespół oficjalnie zapewnili sobie awans do Serie A, kończąc sezon Serie B na drugim miejscu. To powrót klubu do włoskiej ekstraklasy po 21 latach. Oczekuje się, że w letnim okienku transferowym Como wzmocni swój skład, aby lepiej radzić sobie w elicie.

Jak donosi TuttoMercatoWeb, Como pragnie pokazać swoje ambicje na rynku transferowym i rozpoczęło starania o pozyskanie napastnika Galatasaray Mauro Icardiego oraz napastnika Interu Joaquina Correi, który w najbliższych tygodniach ma wrócić z wypożyczenia do Olympique Marsylia.

Obaj zawodnicy stanowiliby ważne wzmocnienia dla drużyny Fabregasa, której najwyżej wycenianym piłkarzem jest obecnie wypożyczony z Lecce Gabriel Strefezza, wart 6 milionów euro.

Pozyskanie takich zawodników jak Icardi i Correa byłoby ogromnym krokiem naprzód dla Como. Mauro Icardi, były napastnik Interu Mediolan, znany jest ze swoich umiejętności strzeleckich i doświadczenia na najwyższym poziomie rozgrywek. Joaquin Correa, mimo trudnego sezonu w Olympique Marsylia, również może wnieść wiele jakości do zespołu.

Fabregas, jako trener, zdaje sobie sprawę, że powrót do Serie A po tak długiej przerwie to ogromne wyzwanie. Potrzebuje doświadczonych i utalentowanych graczy, aby jego drużyna mogła rywalizować z najlepszymi. Transfery Icardiego i Correi mogłyby być kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w nadchodzącym sezonie.

Zobacz również: Kylian Mbappe: Mój następny rozdział będzie bardzo ekscytujący