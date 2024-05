Wyciekają informacje o prezentacji Mbappe w Realu

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Spektakularna prezentacja Kyliana Mbappe w Realu Madryt w sierpniu

Kylian Mbappe wszystko wskazuje na to, że już niebawem zostanie nowym zawodnikiem Realu Madryt. Zawodnik już pożegnał się PSG i myślami jest przy transferze, który elektryzuje kibiców z całego świata. Media są przekonane, że tym razem, w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w 2022 roku, nie będzie żadnego zwrotu wydarzeń. Na dzisiaj rozważnych ma być kilka scenariuszy związanych z oficjalnym potwierdzeniem Mbappe w nowym klubie. Najbardziej realny scenariusz zakłada, że oficjalna informacja w sprawie zostanie opublikowana w pierwszym tygodniu czerwca po finale Ligi Mistrzów.

Znacznie bardziej skomplikowany jest z kolei temat prezentacji zawodnika w koszulce Królewskich. W dużym stopniu jest to związane z tym, że latem odbędzie się Euro 2024. Ponadto odbędą się też Igrzyska Olimpijskie. Zatem napięty grafik utrudnia sprawę związaną z zaplanowaniem prezentacji zawodnika.

Dziennikarz Frederic Hermel daje natomiast do zrozumienia, że Mbappe w nowym klubie może zostać zaprezentowany w sierpniu. Miałby się to odbyć z udziałem 80 tysięcy widzów i sponsorów. W spektakularnej prezentacji ma wziąć udział także Zinedine Zidane. Żurnalista może mieć sprawdzone informacje, bo utrzymuje dobre relacje z byłym reprezentantem Francji. Hermel napisał kilka książek o Zidanie. Zatem jego narracja może być oparta na sprawdzonych informacjach, czytamy na łamach Defensa Central.

