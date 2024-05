fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Olivier Giroud

Olivier Giroud zamienił AC Milan na Los Angeles FC

Olivier Giroud kończy swoją przygodę w Serie A. Zawodnik w wieku 37 lat zdecydował się na kontynuowanie kariery za oceanem. Nowy pracodawca Francuza w swoich mediach społecznościowych przekazał oficjalną wiadomość. Giroud zdecydował się związać swoją przyszłość z Los Angeles FC. Podpisał z przedstawicielem MLS kontrakt do 2025 roku z opcją przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.

Francuski napastnik w tej kampanii wystąpił w 45 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich 16 trafień i dziewięć asyst. Rynkowa wartość piłkarza została oszacowana na cztery miliony euro. Z kolei Los Angeles FC aktualnie legitymuje się bilansem 18 punktów w tabeli MLS. Nowa drużyna Giroud ma za sobą 12 rozegranych meczów. Nowy nabytek ekipy ze Stanów Zjednoczonych ma wzmocnić zespół od 18 lipca.

Giroud w trakcie swojej kariery reprezentował barwy kilku ekip. Pierwsze kroki stawiał w Grenoble, skąd trafił do FC Istres. W kolejnych latach występował w Grenoble oraz Tours FC. Kariera piłkarza rozpędziła się natomiast od transferu do Arsenalu. Ze stołeczną ekipą wygrywał trzykrotnie Puchar Anglii, a także tyle samo razy Tarczę Wspólnoty. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma też Chelsea. Z kolei od lipca 2021 roku Giroud występował w AC Milan. We włoskiej drużynie rozegrał 130 spotkań.

Czytaj więcej: Bayern przygotowuje transfer za 70 milionów euro