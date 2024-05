Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

OGC Nice – Paris Saint-Germain: typy bukmacherskie

W lutym i marcu OGC Nice nie wygrało żadnego z czterech domowych meczów. Przełamanie nastąpiło w kwietniu. Od tego momentu udało się wygrać każdy z dwóch meczów rozgrywanych u siebie. PSG miało wcześniej serię pięciu kolejnych wyjazdowych zwycięstw, ale została ona zakończona przez BVB. W środę każdy scenariusz jest zatem możliwy. Bliżej mi jednak do wytypowania wygranej gospodarzy, którzy wciąż mają o co grać na finiszu sezonu. Mój typ: wygrana Nice.

OGC Nice – Paris Saint-Germain: ostatnie wyniki

Piłkarze z Nicei wciąż zachowują szansę na udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Zespół ten traci aktualnie cztery oczka do trzeciego Lille, ale do zdobycia wciąż ma sześć punktów. Nice pozostaje niepokonane w pięciu ostatnich meczach ligowych. Bilans to trzy zwycięstwa i dwa remisy.

PSG półfinałowym dwumeczem w Lidze Mistrzów wpadło w kryzys. Zespół ze stolicy Francji rywalizował z Borussią, z którą przegrał dwukrotnie 0:1. Po tej konfrontacji gracze Luisa Enrique okazali się gorsi od Touluse 1:3. Ostatnie zwycięstwo PSG miało miejsce 24 kwietnia w potyczce z Lorient.

OGC Nice – Paris Saint-Germain: historia

We wrześniu ubiegłego roku Nice wybrało się do Paryża, gdzie spisało się powyżej oczekiwań, ponieważ Marcin Bułka i spółka zwyciężyli 3:2. PSG wzięło rewanż w ćwierćfinale Pucharu Francji, kiedy to triumfowało 3:1 i awansowało do najlepszej czwórki turnieju.

OGC Nice – Paris Saint-Germain: kursy bukmacherskie

OGC Nice to minimalny faworyt tego starcia. Odzwierciedlają to kursy bukmacherów, bowiem na zwycięstwo tego zespołu współczynnik wynosi 2.31, a na triumf PSG aż 2.85.

OGC Nice – Paris Saint-Germain: przewidywane składy

Nice Francesco Farioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Nice Francesco Farioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 15 Romain Perraud 18 Alexis Claude Maurice 23 Jordan Lotomba 24 Gaëtan Laborde 27 Aliou Balde 28 Hichem Boudaoui 29 Evann Guessand 31 Maxime Dupe 55 Youssouf Ndayishimiye 4 Manuel Ugarte 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 37 Milan Skriniar 41 Senny Mayulu 80 Arnau Tenas

OGC Nice – Paris Saint-Germain: typy kibiców

OGC Nice – Paris Saint-Germain: transmisja meczu

Mecz OGC Nice – Paris Saint-Germain będzie można zobaczyć w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz Canal+ Sport 5.

