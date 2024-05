fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Atalanta BC – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Po raz w ostatnich czterech latach w finale Pucharu Włoch zmierzą się ze sobą zespoły Atalanty i Juventusu. W środowy wieczór na Stadio Olimpico dojdzie jednocześnie do potyczki z udziałem dwóch ekip z czołowej szóstki Serie A. La Dea walczyć będzie o pierwsze trofeum od 60 lat. Ekipa z Turynu chce natomiast wrócić wygrania cennego trofeum, co ostatnio nie było tej ekipie dane. Przed finałowym starciem w Coppa Italia ciekawe jest to, że drużyna z Bergamo wygrywała pierwszą połowę w siedmiu z ostatnich 10 spotkań u siebie. Można zatem rozważyć takie rozwiązanie. Mój typ: Atalanta wygra pierwszą połowę – TAK.

Atalanta BC – Juventus FC, sytuacja kadrowa

Przed środową potyczką godne uwagi jest to, że między słupkami Starej Damy ma stanąć Mattia Perin. Włoch to bramkarz, który jest wystawiany w spotkaniach krajowego pucharu. Najpewniej zatem nie będzie dane kibicom zobaczyć Wojciecha Szczęsnego. Ponadto w szeregach Juve ma zabraknąć Kenana Yildiza oraz Mattii De Sciglio. Z kolei w drużynie Gian Piero Gasperiniego zabraknie Gianluki Skamakki.

Atalanta BC – Juventus FC, ostatnie wyniki

La Dea przystąpi do potyczki, będąc od siedmiu spotkań bez wygranej. W tym czasie zaliczył sześć zwycięstw i jeden raz zremisował. Do środowej potyczki Atalanta podejdzie po wygranej z Atalantą (2:1).

Z kolei drużyna z Turynu ostatnio podzieliła się punktami z Salernitaną (1:1). Był to jednocześnie trzeci z rzędu remis Juventusu, licząc wszystkie rozgrywki. Ogólni w pięciu ostatnich meczach w lidze włoskiej Stara Dama za każdym razem dzieliła się punktami.

W drodze do finału krajowego pucharu La Dea poradziła sobie w dwumeczu z Fiorentiną. Na wyjeździe Atalanta przegrała (0:1). Odrobiła jednak straty na swoim terenie (4:1). Z kolei turyńczycy wyeliminowali Lazio w półfinale Pucharu Włoch. W roli gospodarza Stara Dama wygrała (2:0). Z kolei na Stadio Olimpico w Rzymie przegrała (1:2). Niemniej lepszy bilans goli zdecydował o awansie. Swój udział w tym miał Arkadiusz Milik, który zdobył bramkę.

Atalanta BC – Juventus FC, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w marcu. Wówczas miał miejsce remis (2:2). Podział punktów z udziałem obu zespołów miał także miejsce w październiku minionego roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

Atalanta BC – Juventus FC, kursy

Według analityków większe szanse na zwycięstwo mają piłkarze ekipy z Bergamo. Kurs na Atalantę kształtuje się na poziomie 2.57-2.65. Remis wyceniono na 3.05-3.11. Z kolei wariant na zwycięstwo Juventusu oszacowano na 2.77-2.90. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Atalanta BC – Juventus FC, przewidywane składy

Atalanta: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Djimsiti, Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri, Koopmeiners, Lookman, De Ketelaere

Juventus: Perin – Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic.

Atalanta BC – Juventus FC, typ kibiców

Atalanta BC – Juventus FC, transmisja meczu

Środowe spotkanie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.

