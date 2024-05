Raphael Varane potwierdził swoje odejście z Manchesteru United po wygaśnięciu kontraktu w czerwcu, co sprawia, że Gleison Bremer z Juventusu stanie się jeszcze ważniejszym celem transferowym dla Czerwonych Diabłów, donosi "Football Italia".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Bremer kuszony przez Manchester United

Raphael Varane spędził trzy lata w Manchesterze United, a jego decyzja o odejściu została ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej klubu. Francuski obrońca, który miał ogromny wpływ na defensywę Czerwonych Diabłów w ostatnim czasie, postanowił zakończyć swoją przygodę z angielskim klubem wraz z końcem swojego kontraktu. Brytyjskie media spekulowały o takim scenariuszu od pewnego czasu.

Decyzja Varane’a i Czerwonych Diabłów może mieć wielki wpływ na rynek transferowy w wykonaniu Juventusu, ponieważ obrońca Starej Damy Gleison Bremer od dawna jest na celowniku ekipy z Old Trafford, a wszystko wskazuje na to, że starania Anglików o jego transfer zostaną teraz zintensyfikowane.

Brazylijski obrońca ma w swoim kontrakcie klauzulę wykupu, która wynosi około 60milionów euro i obowiązuje od 2025 roku. Jednak Juventus obiecał Bremerowi, że rozważy podobne oferty już tego lata, co oznacza, że zawodnik może opuścić klub w najbliższym okienku transferowym.

Choć Bremer staje się głównym celem transferowym Manchesteru United, nie jest pewne, czy 27-letni obrońca zdecyduje się na przeprowadzkę do klubu, który w sezonie 2024-25 może nie grać w Lidze Mistrzów ani Klubowych Mistrzostwach Świata. Defensor niedawno podpisał także nowy kontrakt z Juventusem, który obowiązuje do czerwca 2028 roku, co dodatkowo komplikuje sytuację.

