Juventus przygotował warunki nowego kontraktu dla Rabiota

Adrien Rabiot ma ważny kontrakt z Juventusem jedynie do końca czerwca, co stawia go na drodze do odejścia z klubu na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu sezonu. Francuz pozostaje ważnym elementem drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego, ale już teraz mógłby negocjować warunki umowy z innym klubem.

W zeszłym roku Rabiot był o krok od opuszczenia Juventusu, zanim podpisał roczne przedłużenie umowy, na mocy którego zarabia około 7,5 miliona euro netto za sezon. To uczyniło go jednym z najlepiej opłacanych zawodników w zespole.

Dyrektor sportowy Bianconerich, Cristiano Giuntoli, pilnie pracuje nad zmniejszeniem budżetu płacowego przed nadchodzącym sezonem. “Corriere dello Sport” szczegółowo opisuje plany Juventusu wobec Rabiota. Klub zamierza zaoferować mu dwuletni kontrakt, aby rozłożyć jego wysokie wynagrodzenie na dłuższy okres, jednocześnie starając się zachować pomocnika i odciążyć budżet.

Rozmowy z jego matką i jednocześnie agentką, Veronique, zostały już rozpoczęte, ale szczegóły kontraktu będą omawiane po finale Pucharu Włoch. Rabiot obiecał podjąć decyzję przed Mistrzostwami Europy. Główny cel francuskiego pomocnika, czyli awans do Ligi Mistrzów, został spełniony przez Juventus w zeszły weekend. Rabiot wielokrotnie powtarzał, że w kolejnym sezonie chce występować w tych prestiżowych rozgrywkach.

