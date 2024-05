Oficjalna piłka na Euro 2024. Pierwsza taka w historii

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Tak wygląda oficjalna piłka na Euro 2024

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Do rozpoczęcia czempionatu pozostał dokładnie miesiąc, a więc jest to dobry czas na przypomnienie tego, jak wygląda oficjalna piłka na Euro 2024.

Wykonawcą piłki został Adidas, a jej nazwa to Fussballliebe. Tłumacząc tę zbitkę słów na język polski, można otrzymać zwrot “miłość do piłki nożnej”.

fot. Herrmann Agenturfotografie / Alamy

Z technicznego punktu widzenia bardzo ważną kwestią jest to, że po praz pierwszy w historii mistrzostw Europy piłka zostanie wyposażona w funkcję Adidas Connected Ball. Co to oznacza w praktyce? UEFA przekonuje, że ma to pomóc sędziom w wykrywaniu spalonych. Warto dodać, że podobne możliwości miała futbolówka na MŚ 2022 w Katarze, ale teraz ma być to znacznie precyzyjniejsze.

– Opracowana w ścisłej współpracy z firmą Kinexon technologia Adidas Connected Ball pomaga także sędziom VAR identyfikować każdy kontakt z piłką, skracając czas spędzony na rozpatrywaniu zagrań ręką i rzutów karnych – przekazała UEFA.

W tym miejscu zachęcamy także do sprawdzenia terminarza Euro 2024, który od dawna jest dostępny na naszej stronie. Sprawdzisz w nim m.in. kiedy i o której godzinie swoje spotkania rozegra reprezentacja Polski.

