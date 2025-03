Zieliński w poważnymi problemami. Wiadomo, ile będzie pauzować

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński będzie musiał pauzować ponad miesiąc

Piotr Zieliński bez dwóch zdań inaczej wyobrażał sobie swój dotychczasowy pobyt w zespole Interu Mediolan. Reprezentant Polski choć w klubie z San Siro jest już od wielu miesięcy, nadal nie zdołał wywalczyć sobie pewnego miejsca w jedenastce ekipy Simone Inzaghiego. Co więcej, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jak do tej pory to środkowy pomocnik raczej zawodzi oczekiwania fanów.

Teraz 30-letniego Zielińskiego spotkały kolejne problemy. W niedawnym ligowym meczu z Monzą, Zieliński musiał przedwcześnie opuścić plac gry, po tym, jak wszedł na boisku w drugiej połowie. Wszystko przez uraz, którego Polak się nabawił. Według informacji przekazanych przez dziennik “Corriere dello Sport”, powrót pomocnika do zdrowia będzie trwał nawet ponad miesiąc.

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał dla Interu Mediolan 33 mecze, w których zdobył w sumie 2 gole oraz zanotował trzy asysty. Minut spędzonych na murawie jest jednak bardzo mało, bowiem tylko niespełna 1600. Serwis “Transfermarkt” wycenia popularnego “Zielka” na 18 milionów euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

