Piłkarz Interu pisze historię. Rekord Serie A coraz bliżej

Inter Mediolan rozbił Sassuolo, a bohaterem spotkania został Federico Dimarco. Według danych Serie A wahadłowy Nerazzurrich coraz mocniej spogląda na historyczny rekord.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Dimarco blisko rekordu asyst w Serie A

Inter Mediolan nie miał litości dla Sassuolo, a Federico Dimarco ponownie odegrał kluczową rolę. W pierwszej połowie zanotował dwie szybkie asysty. Najpierw posłał precyzyjną piłkę na głowę Bissecka, a kilkanaście minut później obsłużył Thurama. Po przerwie dołożył trzecie kluczowe podanie, tym razem przy trafieniu Akanjiego.

Federico Dimarco potwierdza, że jest jednym z najważniejszych zawodników zespołu Cristian Chivu w tym sezonie. Trzy asysty w jednym meczu pozwoliły mu osiągnąć dwucyfrowy dorobek w lidze. Obecnie ma już 11 asyst w Serie A.

Inter korzysta z jego formy niemal w każdym spotkaniu. Asysty Dimarco bardzo często przekładają się na zwycięstwa Nerazzurrich. Jedynym wyjątkiem była ligowa porażka 3:4 z Juventusem. W Europie lepszym bilansem mogą pochwalić się jedynie Michael Olise z Bayernu Monachium oraz Bruno Fernandes z Manchesteru United.

Dimarco coraz śmielej patrzy w stronę historii ligi włoskiej. Rekord Serie A należy do Papu Gomeza, który w sezonie 2019/20 zanotował 16 asyst w barwach Atalanty. Do wyrównania tego wyniku brakuje obrońcy Interu pięciu ostatnich podań. Sześć pozwoliłoby mu zostać samodzielnym rekordzistą.

Warto dodać, że Dimarco już teraz pobił własne osiągnięcie z poprzedniego sezonu. W 22 meczach ma więcej asyst niż rok temu w 31 występach. Łącznie w Serie A uzbierał już 44 decydujące podania, z czego niemal połowę w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Zobacz również: Spalletti uderza w sędziów po meczu Juventusu. We Włoszech zawrzało