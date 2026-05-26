Mourinho planuje wielkie zmiany w Realu Madryt. Lista już gotowa

Mocny sygnał od Mourinho. Chodzi o przyszłość Realu Madryt

Real Madryt może szykować się na istotne zmiany kadrowe, jeśli Jose Mourinho faktycznie obejmie stanowisko trenera Królewskich. Jak informuje dziennik „AS”, portugalski szkoleniowiec miał przygotować wstępny raport dla zarządu klubu, wskazując kluczowe obszary wymagające wzmocnień.

„Mourinho chce początkowo pozyskać jednego lub dwóch środkowych obrońców i wzmocnić prawą stronę obrony, a później lewego obrońcę” – czytamy w materiale.

Kolejnym kluczowym elementem planu portugalskiego trenera ma być środek pola. Mourinho widzi potrzebę sprowadzenia zarówno kreatywnego, jak i defensywnego pomocnika, którzy mogliby rywalizować o miejsce w składzie z Aurelienem Tchouamenim. Na ten moment jednak nie wskazano konkretnych nazwisk zawodników, którzy mieliby trafić wicemistrzów Hiszpanii.

„Co więcej, trener uważa za kluczowe pozyskanie kreatywnego i defensywnego pomocnika, którzy mogliby rywalizować z Aurelienem Tchouamenim" – zaznaczył „AS".

Warto przypomnieć, że portugalski szkoleniowiec prowadził Real w latach 2010-2013, zdobywając m.in. mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla. Po odejściu z Madrytu pracował w czołowych europejskich klubach, takich jak: Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce czy Benfica.