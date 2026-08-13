Nowa gwiazda Juventusu wzoruje się na Messim

Kerim Alajbegovic rozpoczyna nowy etap kariery w Juventusie. 18 letni Bośniak przyznał w rozmowie z "Tuttosport", że inspiracji szuka w grze Lionela Messiego.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Alajbegovic podpatruje Lionela Messiego

Kerim Alajbegovic trafił do Juventusu z Bayeru Leverkusen i wiąże duże nadzieje z grą w Turynie. Młody zawodnik nie ukrywa również, kto od lat jest dla niego największym piłkarskim wzorem. Szczególną uwagę poświęca Messiemu i analizuje jego zachowania na boisku.

– Dla mnie najlepszym piłkarzem jest Lionel Messi. Oglądałem i nadal oglądam mnóstwo jego nagrań. Jest jednym z najlepszych zawodników w historii. Można po prostu obserwować to, co robi i próbować coś z tego zaczerpnąć. Dla mnie jest najlepszy i dlatego go oglądam – powiedział Alajbegovic w rozmowie z Tuttosport.

Bośniak zdradził również, że zainteresowanie jego osobą nie ograniczało się do Juventusu. Ostatecznie możliwość przenosin do włoskiego klubu okazała się dla niego najabrdziej atrakcyjna. Ważne było również zaufanie okazane mu przez Bianconerich.

– Kiedy dzwoni Juventus, naprawdę trudno powiedzieć nie. To jeden z największych klubów na świecie i jestem naprawdę dumny, że noszę tę koszulkę. Zaufanie klubu jest dla mnie bardzo ważne – przyznał 18 latek.

W pierwszych tygodniach w nowym otoczeniu Alajbegovic może liczyć na pomoc Kenana Yildiza. Obaj porozumiewają się po niemiecku. Bośniak podkreślił, że młody zawodnik Juventusu szybko stał się dla niego dobrym kolegą. Teraz obaj chcą wspólnie pracować na sukces zespołu i pomóc Juventusowi wrócić na wysoki poziom.