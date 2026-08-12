AS Roma przechwyciła mistrza świata. Ciekawy ruch

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Oficjalnie: Nahuel Molina dołączył do Romy

AS Roma poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Nahuela Moliny z Atletico Madryt. 28-letni prawy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2030 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 13 milionów euro. Argentyńczyk będzie teraz reprezentował barwy rzymskiego zespołu.

Tym samym sprawdziły się medialne doniesienia, które już kilka dni temu sugerowały przeprowadzkę bocznego defensora do drużyny Giallorossich. AS Roma dokonała więc kolejnego wzmocnienia składu podczas obecnego letniego okienka transferowego.

Oprócz argentyńskiego zawodnika na Stadio Olimpico trafili również Santiago Castro oraz Konstantinos Koulierakis. Mierzący 179 centymetrów wahadłowy ma być ważnym elementem ekipy prowadzonej przez Gian Piero Gasperiniego.

Dla Nahuela Moliny transfer do Romy jest powrotem do dobrze znanego środowiska, ponieważ w latach 2020-2022 występował on w innym włoskim klubie – Udinese Calcio. Wychowanek Boca Juniors ma na koncie 56 meczów w narodowych barwach oraz tytuł mistrza świata. Reprezentant Argentyny w Atletico Madryt grał od 2022 roku i rozegrał dla madryckiego zespołu łącznie 181 spotkań.