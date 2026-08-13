Lech Poznań wciąż nie wyleciał. Mecz pod znakiem zapytania

07:47, 13. sierpnia 2026 09:32, 13. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Lech Poznań I Tomasz Włodarczyk

Lech Poznań o godzinie 8:00 ma podjąć próbę wylotu na Wyspy Owcze. Warunki są fatalne, a mecz stoi pod znakiem zapytania. Mistrzowie Polski w ramach rewanżowego starcia eliminacji Ligi Europy mają zagrać z KI Klaksvik.

Piłkarze Lecha Poznań
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Fatalne warunki na Wyspach Owczych. Lech podejmie próbę wylotu

Lech Poznań przed tygodniem pokonał na własnym terenie KI Klaksvik 1-0. To wynik, który nieszczególnie spodobał się kibicom, podobnie jak gra mistrza Polski, który bardzo długo nie mógł przełamać rywala i dopiero w końcówce zdobył zwycięską bramkę za sprawą Yannicka Agnero. Nie dziwi zatem, że przed rewanżem obawy są spore.

Coraz więcej kwestii działa na niekorzyść Kolejorza. W rewanżowym meczu z przyczyn formalnych zabraknie Terry’ego Yegbe oraz wspomnianego wcześniej Agnero. Dodatkowo, piłkarze Lecha wciąż pozostają w Polsce, a mecz stoi pod znakiem zapytania. Na Wyspy Owcze mieli dotrzeć w środę, ale z powodu fatalnych warunków atmosferycznych lot był konsekwentnie przekładany, aż wreszcie odwołany i przeniesiony na czwartkowy poranek. Lech poinformował, że próba wylotu zostanie podjęta o godzinie 8:00.

Jeśli Lech wyleci rano i w miarę wcześnie doleci na Wyspy Owcze, mecz zostanie rozegrany w pierwotnym terminie, czyli o godzinie 19:30 czasu polskiego. Problem w tym, że warunki atmosferyczne wcale się nie uspokoiły. Tomasz Włodarczyk na portalu X przekazuje, że sytuacja pogodowa wciąż nie napawa optymizmem.

Lech Poznań walczy o Ligę Europy i jest oczywiście faworytem dwumeczu z KI Klaksvik. Wcześniej marzenia o awansie do Ligi Mistrzów odebrał mu duński Aarhus GF, który w rewanżu odrobił wysokie straty i zwyciężył po konkursie jedenastek.

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