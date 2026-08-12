Djed Spence lada moment powinien opuścić szeregi Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Anglii osiągnął porozumienie z Interem Mediolan. Wszystko na to wskazuje, że wkrótce defensor wróci na boiska Serie A - przekazuje Nicolo Schira.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Djed Spence

Djed Spence dogadany z Interem Mediolan

Djed Spence jest coraz bliżej transferu do Interu Mediolan. Reprezentant Anglii osiągnął już porozumienie z włoskim klubem w sprawie warunków indywidualnych. Nicolo Schira informuje, że defensor Tottenhamu Hotspur w nowym klubie ma podpisać kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku, na mocy którego będzie zarabiał około 3 milionów euro rocznie.

Teraz Inter Mediolan musi doprowadzić do porozumienia z Tottenhamem Hotspur. Rozmowy między klubami znajdują się już na zaawansowanym etapie, a Nerazzurri są gotowi zapłacić za prawego obrońcę 30 milionów euro podstawowej kwoty. W umowie mogą znaleźć się również bonusy o wartości kolejnych 4 milionów euro.

Dla Djeda Spence’a będzie to powrót do Serie A. Anglik ma już doświadczenie z gry we Włoszech, a teraz może trafić do zespołu walczącego o najwyższe cele. Inter Mediolan jest zdeterminowany, aby dopiąć transakcję. Jeśli negocjacje z Tottenhamem Hotspur. zakończą się pomyślnie, 25-latek wkrótce powinien zostać nowym zawodnikiem mistrza Serie A.

Djed Spence dotychczas rozegrał 85 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Anglii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.