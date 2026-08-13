Juventus może stracić gwiazdę. Aston Villa sonduje transfer

Juventus może tego lata pożegnać Jonathana Davida, którym zainteresowała się Aston Villa. Angielski klub wykonał już pierwszy ruch i zapytał o możliwość pozyskania Kanadyjczyka.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Aston Villa zainteresowana Davidem

Juventus dokonał już istotnego ruchu w ofensywie, sprowadzając ponownie Randala Kolo Muaniego z Paris Saint Germain. Turyńczycy na tym nie zamierzają kończyć zmian. Klub szuka kolejnego napastnika, a jednym z kandydatów jest Joshua Zirkzee z Manchesteru United.

Sytuacja może mieć znaczenie dla przyszłości Davida. Aston Villa rozważa kolejne wzmocnienie środka ataku i przeprowadziła już rozeznanie w sprawie reprezentanta Kanady. Anglicy mają obecnie do dyspozycji Olliego Watkinsa, Tammy’ego Abrahama oraz młodego Briana Madjo. Do zespołu dołączył także Johan Manzambi, za którego zapłacono Freiburgowi 60 milionów euro.

Klub z Birmingham przeprowadził tego lata dużą przebudowę kadry. Aston Villa zarobiła 138 milionów euro na sprzedaży Morgana Rogersa do Chelsea. Otrzymała też 25 milionów euro od Romy za Donyella Malena oraz 12 milionów od Benfiki za Enzo Barrenecheę, więc ma fundusze na przetasowania w swoim zespole.

David trafił do Juventusu po wcześniejszych występach w Lille, ale kompletnie zawiódł. Teraz jego nazwisko pojawiło się na liście życzeń Aston Villi. Na razie mowa jedynie o wstępnym zapytaniu. Nie przedstawiono informacji o oficjalnej ofercie ani kwocie potencjalnego transferu. Mówi się, że Kanadyjczyk chętnie przeniósłby się do Anglii po nieudanym sezonie w Serie A. Wcześniej pojawiały się też doniesienia o zainteresowaniu klubów z Ligue 1.