Manchester City chce u siebie Enzo Fernandeza. Chelsea nie zamierza się licytować i stawia twarde warunki. Obywatele znają już wycenę gwiazdora i termin złożenia oferty - ujawnia Sky Sports.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea nie wypuści łatwo Fernandeza. Wielkie oczekiwania

Enzo Fernandez stał się w ostatnich tygodniach wymarzonym nabytkiem Manchesteru City. Wszystko wskazuje na to, że Rodri będzie kontynuował karierę w Barcelonie, a angielski gigant chce go zastąpić właśnie reprezentantem Argentyny. To życzenie Enzo Mareski, który współpracował z nim właśnie na Stamford Bridge i ponownie chce go mieć pod swoimi skrzydłami.

O ten transfer łatwo jednak nie będzie. Choć Fernandez skłania się ku przeprowadzce, Chelsea ma wobec niego plany i woli go zatrzymać. Xabi Alonso uważa, że jego współpraca w duecie z Moisesem Caicedo może być dla drużyny wręcz kluczowa, aby wrócić do walki o najwyższe cele. Oczywiście w Londynie zdają sobie również sprawę z tego, że Fernandez o odejściu myśli od dawna, bowiem wcześniej łączono go też z Realem Madryt.

Na dzisiaj Fernandez pozostaje w Chelsea, z którą wiąże go długoletnia umowa. Jeśli Manchester City chce go pozyskać, musi się spieszyć. Sky Sports ujawnia, że władze tego klubu otrzymały od The Blues ultimatum – oferta za gwiazdora musi pojawić się najpóźniej w piątek do godziny 17:00, aby w ogóle została rozważona.

Dodatkowo, Chelsea wycenia Fernandeza na 120 milionów funtów i nie zamierza sprzedawać go po niższej kwocie. Manchester City musi więc podjąć decyzję, czy warto za wszelką cenę walczyć o argentyńskiego pomocnika.