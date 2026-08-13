Gwiazda PSG przymierzana do Liverpoolu. Jest głos z klubu

Bradley Barcola jest łączony z transferem do Liverpoolu. Klub rozmawiają na temat warunków. Szef PSG Nasser Al-Khelaifi nie potrafi zadeklarować, co stanie się z gwiazdorem. To sugeruje, że transfer faktycznie może dojść do skutku.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Barcola głównym celem Liverpoolu. Trwają rozmowy

Liverpool od kilku tygodni zabiega o skrzydłowego Paris Saint-Germain i pozostaje spokojny, jeśli chodzi o finalizację tego transferu. Bradley Barcola miał tego lata stwierdzić, że potrzebuje zmiany otoczenia, gdyż Luis Enrique traktuje go przede wszystkim jako rezerwowego. Nie uważa się za piłkarza słabszego od Chwiczy Kwaracchelii czy Desire’a Doue, a to ich kosztem siadał na ławce w najważniejszych meczach Ligi Mistrzów. Do akcji wkroczyli więc The Reds, którzy przebudowują ofensywę po odejściu Mohameda Salaha.

Kluby wciąż negocjują i dążą do ostatecznego porozumienia. O szansach na ten transfer wiele może mówić fakt, że Barcola nie pojawił się nawet na murawie w środowym meczu o Superpuchar Europy, wygranym przez PSG 2-1 z Aston Villą.

Na Parc des Princes nie chcą wiele zdradzać, jeśli chodzi o temat przyszłości Barcoli. Brak jasnej deklaracji o jego pozostaniu sugeruje, że transfer do Liverpoolu faktycznie może się wydarzyć.

– Pracujemy spokojnie, nie mówimy za dużo, wolimy działać. Dzisiaj nie jestem w stanie zadeklarować, czy odejdzie, czy zostanie. Obecnie jest piłkarzem PSG, zobaczymy – przekazał szef paryskiego giganta Nasser Al-Khelaifi.