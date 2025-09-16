Nicola Zalewski zachwyca! Włosi nie mogą się nachwalić

Nicola Zalewski tego lata przeniósł się do Atalanty Bergamo. Z pewnością Polak nie może narzekać na formę, którą doceniają Włosi. Chwali go m.in. serwis "Calciomercato.com".

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski chwalony we Włoszech za grę dla Atalanty

Nicola Zalewski w ostatnich dniach i tygodniach jest w bardzo dobrej formie. Właściwie można nawet powiedzieć, że lewy wahadłowy lub też skrzydłowy prezentuje się na tyle dobrze, że zachwyca. W reprezentacji Polski rozegrał dwa dobre mecze i był jedną z kluczowych postaci wrześniowego zgrupowania, z kolei w barwach Atalanty Bergamo notuje bardzo dobre wejście w sezon ligowy.

Przypomnijmy, tego lata Zalewski przeniósł się właśnie do Bergamo z Interu Mediolan za kilkanaście milionów euro. Ruch ten dość mocno zaskakiwał, ale okazał się – jak do tej pory – strzałem w dziesiątkę. Dobre występy nie umknęły uwadze włoskich mediów, które chwalą Polaka.

– Bramka, asysta oraz strzał w poprzeczkę z rzutu wolnego. Absolutnie kompletny występ piłkarza, który być może pozostał niezauważony wśród nowych nabytków Atalanty. Od Interu po Tivoli – Polak staje się czołowym graczem – napisał serwis „Calciomercato.com” o Nicoli Zalewskim.

Nicola Zalewski w tym sezonie do tej pory rozegrał pięć spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro. Jego umowa z Atalantą obowiązywać będzie do końca czerwca 2029 roku.

