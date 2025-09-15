Yamal marzy o Lidze Mistrzów. Superkomputer obliczył, kto wygra puchar

Yamal marzy o wygranej w Lidze Mistrzów. To jego cel
FC Barcelona to jeden z naturalnych faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów. Drużynę do sukcesu ma prowadzić Lamine Yamal, z którym kibice Blaugrany wiążą ogromne nadzieje. Piłkarz w jednym z ostatnich wywiadów otwarcie przyznał, że marzy o tym trofeum i byłoby to dla niego niesamowite osiągnięcie.
Nie wiadomo jednak, czy gwiazdor Dumy Katalonii pomoże swoim kolegom w inauguracyjnym meczu z Newcastle United. Yamal ma problemy z plecami po meczach reprezentacji Hiszpanii i z tego powodu musi pauzować. Jego występ w 1. kolejce Ligi Mistrzów stoi pod poważnym znakiem zapytania.
Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 rozpocznie się we wtorek (16 września). Wszystkie drużyny rozegrają po osiem meczów w ramach fazy ligowej.
Superkomputer BETSiE obliczył, kto wygra Ligę Mistrzów
Superkomputer BETSiE obliczył, że Real Madryt jest głównym faworytem do zdobycia Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Drużyna Królewskich otrzymała 21,8% szans na końcowy triumf w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych w Europie. Drugim kandydatem jest FC Barcelona, której przyznano 18,2% szans. Natomiast podium uzupełnia Arsenal (16,4%).
Kto wygra Ligę Mistrzów 2025/2026? Oto faworyci wg BETSiE:
- Real Madryt – 21,8%
- FC Barcelona – 18,2%
- Arsenal – 16,4%
- Manchester City – 9,7%
- PSG – 8,9%
- Liverpool – 7,3%
- Bayern Monachium – 5,3%
- Chelsea – 3,1%
- Tottenham Hotspur – 3,0%
- Inter Mediolan – 2,1%
W czołowej dziesiątce prognozy zabrakło miejsca dla kilku cenionych klubów. Są to: SSC Napoli, Juventus, Atletico Madryt i Newcastle United.
Który kraj ma największe szanse na zwycięstwo w LM?
- z Hiszpanii 50%
- z Anglii 25%
- z Niemiec 25%
- z Francji 0%
- z innego kraju 0%
16+ Votes