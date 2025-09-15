Yamal marzy o Lidze Mistrzów. Superkomputer obliczył, kto wygra puchar

Superkomputer BETSiE obliczył, kto wygra Ligę Mistrzów w sezonie 2025/2026. To trofeum jest wielkim marzeniem Lamine'a Yamala.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal marzy o wygranej w Lidze Mistrzów. To jego cel

FC Barcelona to jeden z naturalnych faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów. Drużynę do sukcesu ma prowadzić Lamine Yamal, z którym kibice Blaugrany wiążą ogromne nadzieje. Piłkarz w jednym z ostatnich wywiadów otwarcie przyznał, że marzy o tym trofeum i byłoby to dla niego niesamowite osiągnięcie.

Nie wiadomo jednak, czy gwiazdor Dumy Katalonii pomoże swoim kolegom w inauguracyjnym meczu z Newcastle United. Yamal ma problemy z plecami po meczach reprezentacji Hiszpanii i z tego powodu musi pauzować. Jego występ w 1. kolejce Ligi Mistrzów stoi pod poważnym znakiem zapytania.

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 rozpocznie się we wtorek (16 września). Wszystkie drużyny rozegrają po osiem meczów w ramach fazy ligowej.

Superkomputer BETSiE obliczył, kto wygra Ligę Mistrzów

Superkomputer BETSiE obliczył, że Real Madryt jest głównym faworytem do zdobycia Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Drużyna Królewskich otrzymała 21,8% szans na końcowy triumf w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych w Europie. Drugim kandydatem jest FC Barcelona, której przyznano 18,2% szans. Natomiast podium uzupełnia Arsenal (16,4%).

Kto wygra Ligę Mistrzów 2025/2026? Oto faworyci wg BETSiE:

Real Madryt – 21,8%

FC Barcelona – 18,2%

Arsenal – 16,4%

Manchester City – 9,7%

PSG – 8,9%

Liverpool – 7,3%

Bayern Monachium – 5,3%

Chelsea – 3,1%

Tottenham Hotspur – 3,0%

Inter Mediolan – 2,1%

W czołowej dziesiątce prognozy zabrakło miejsca dla kilku cenionych klubów. Są to: SSC Napoli, Juventus, Atletico Madryt i Newcastle United.