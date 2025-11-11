Nicola Zalewski ma nowego trenera. Atalanta wydała komunikat

Roberto Tommasini / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Oficjalnie: Raffaele Palladino przejął Atalantę Bergamo

Atalanta Bergamo poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu Raffaele’a Palladino na stanowisku trenera. 41-letni szkoleniowiec zastąpił na tej posadzie zwolnionego kilka dni temu Ivana Juricia. Włodarze klubu z Lombardii potwierdzili, że obie strony podpisały kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. Palladino ma poprowadzić zespół Orobicich w kierunku powrotu do ścisłej czołówki Serie A i odbudować jego ofensywny styl, z którego Atalanta słynęła w poprzednich latach.

Przypomnijmy, że w drużynie z Bergamo na co dzień występuje reprezentant Polski – Nicola Zalewski – który dołączył do niej przed tą kampanią. W ostatnich tygodniach nasz rodak nie otrzymywał zbyt wielu minut od poprzedniego menedżera, dlatego zmiana szkoleniowca może okazać się dla niego korzystna. Klub wierzy, że Palladino wprowadzi zespół na wyższy poziom sportowy. W tym momencie ekipa Nerazzurrich ma na swoim koncie tylko 13 punktów i zajmuje odległe 13. miejsce w tabeli włoskiej ekstraklasy.

Raffaele Palladino rozpoczął karierę trenerską w 2022 roku, obejmując Monzę, z którą osiągnął bardzo dobre wyniki w Serie A. Później prowadził Fiorentinę, którą opiekował się od lipca 2024 roku do maja 2025 roku. Jako piłkarz występował dla takich klubów jak Juventus, Genoa CFC czy Parma Calcio, rozgrywając 211 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jego trenerski potencjał i doświadczenie mają pomóc Atalancie w powrocie na właściwe tory oraz walce o pozycje premiowane grą w europejskich pucharach.