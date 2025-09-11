Napoli tłumaczy sytuację zdrowotną Lukaku. Nie jest dobrze

Romelu Lukaku doznał poważnego naderwania mięśnia uda i będzie pauzował do grudnia. Według doktora Raffaele Canonico napastnik Napoli zrezygnował z operacji na rzecz leczenia zachowawczego.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku będzie wyłączony z gry do zimy

Romelu Lukaku nie pomoże Napoli przez kilka najbliższych miesięcy. Belgijski napastnik doznał poważnego urazu mięśnia prostego uda podczas sparingu z Olympiakosem i czeka go długa przerwa. Klub przewiduje, że zawodnik wróci do gry dopiero w grudniu.

Doktor Raffaele Canonico, szef sztabu medycznego Napoli, w rozmowie z „Radio CRC” wyjaśnił szczegóły urazu. Zawodnik zerwał mięsień wraz z jednym z przyczepów ścięgnistych, co sprawiło, że konieczne było rozważenie operacji. Ostatecznie zdecydowano się jednak na leczenie zachowawcze, bo czas rehabilitacji byłby podobny w obu przypadkach.

– Powinniśmy wyjaśnić, że Romelu doznał bardzo poważnego naderwania mięśnia prostego uda, które uszkodziło także jeden z przyczepów ścięgnistych. Mieliśmy dwie opcje: zabieg chirurgiczny albo leczenie zachowawcze. Zawodnik wybrał drugą, bo okres powrotu jest praktycznie taki sam – powiedział Canonico.

Napastnik przebywa obecnie w Belgii, gdzie kontynuuje rehabilitację pod nadzorem lokalnych specjalistów. Canonico podkreślił, że cały proces odbywa się w ścisłej współpracy z lekarzami Napoli. – Wszystko jest pod kontrolą, mamy stały kontakt z terapeutami, a wkrótce jeden z naszych pracowników uda się do Belgii, aby sprawdzić postępy – dodał.

Kontuzja Lukaku jest poważnym ciosem dla Antonio Conte i jego drużyny, która rozpoczęła sezon od dwóch zwycięstw, ale boryka się z licznymi problemami zdrowotnymi. Oprócz Belga urazy odnieśli także Amir Rrahmani i David Neres, choć w ich przypadku przewiduje się krótszą przerwę w grze.

