Napoli ma problem. Fatalne prognozy ws. Lukaku

Romelu Lukaku nie wróci na boisko przed grudniem. Według "Il Mattino" i "Tuttomercatoweb" napastnika Napoli czeka długa rehabilitacje po kontuzji uda, której nabawił się w sierpniu.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku wróci do gry najwcześniej w grudniu

Romelu Lukaku przeżywa bardzo trudny moment w swojej karierze. Napastnik Napoli doznał poważnego urazu uda podczas letniego sparingu z Olympiakosem. Zszedł z boiska trzymając się za nogę, a badania potwierdziły głębokie naderwanie mięśnia.

Belg w ostatnich dniach udał się do ojczyzny, aby przejść specjalistyczne leczenie. Lekarze zdecydowali, że nie będzie operacji, bo ta mogłaby wydłużyć okres absencji. Zamiast tego kontynuuje intensywną terapię i stopniową rehabilitację.

Pierwotnie zakładano, że Lukaku wróci w listopadzie, na ligowy mecz z Atalantą. Najnowsze informacje temu zaprzeczają. Jak podają „Il Mattino” i „Tuttomercatoweb”, po kontroli w Brukseli napastnik usłyszał, że jego powrót możliwy jest dopiero w grudniu. Klub podkreśla jednak, że to nie opóźnienie, lecz realizacja pierwotnego planu, który zakłada pełne i bezpieczne wyleczenie kontuzji.

Nieobecność Belga potrwa więc od trzech do czterech miesięcy. To właśnie dlatego Napoli zdecydowało się na sprowadzenie Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United. Duńczyk został zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów, podczas gdy Lukaku został z tej listy wykreślony.

Dla trenera i kibiców to duży problem. Lukaku miał być filarem ataku i wnieść do zespołu doświadczenie na europejskiej scenie. Teraz pozostaje czekać na jego powrót, który nastąpi dopiero zimą.

