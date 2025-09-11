Flick wygrał bitwę o gwiazdę Barcelony. Zablokował transfer do giganta

07:49, 11. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Fermin Lopez był bliski transferu do Chelsea. Według "Barça Reservat" pomocnik zdecydował się zostać w Barcelonie po rozmowach z Hansim Flickiem i Deco, które zmieniły jego plany.

Hansi Flick
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick i Deco namówili Fermina do pozostania w Barcelonie

Fermin Lopez stał się bohaterem jednych z głośniejszych sag końcówki letniego okna transferowego. Chelsea złożyła wysoką ofertę, która skłoniła młodego pomocnika do rozważań nad zmianą klubu. Ostatecznie postanowił jednak pozostać w Barcelonie, co okazało się korzystne dla Blaugrany.

Według informacji podcastu „Barca Reservat” kluczowe okazały się rozmowy piłkarza z Hansim Flickiem i Deco. Pomocnik zaraz po otrzymaniu propozycji z Anglii spotkał się ze swoim trenerem. Przyznał, że choć pragnie zostać w Barcelonie, zastanawia się nad wyjazdem, bo w poprzednim sezonie nie czuł się sprawiedliwie traktowany pod względem minut na boisku.

Hansi Flick odpowiedział, że rozumie jego odczucia. Niemiec podkreślił jednak, że nie chce tracić zawodnika i widzi dla niego miejsce w drużynie. Nie mógł obiecać więcej czasu gry, ale zapewnił, że Lopez pozostaje ważny w jego planach. To wzmocniło determinację pomocnika, aby nie opuszczać Blaugrany.

Kilka dni później Lopez rozmawiał także z Deco. Dyrektor sportowy przyznał, że jeśli Chelsea złożyłaby kolejną ofertę spełniającą warunki Barcelony, nie blokowałby jego odejścia. Anglicy nie byli jednak gotowi zwiększyć swojej propozycji, więc temat transferu upadł.

Finalnie Lopez ostatecznie został w Barcelonie, a klub uniknął utraty perspektywicznego zawodnika. Teraz wszystko zależy od pomocnika, czy dobrą grą zdoła wywalczyć sobie miejsce w składzie drużyny prowadzonej przez Flicka.

