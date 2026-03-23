Napoli szykuje się do hitu, a Conte pojechał na urlop

Napoli przygotowuje się do hitowego meczu z Milanem. Według Corriere dello Sport Antonio Conte wykorzysta przerwę reprezentacyjną i pojedzie na urlop, by odpocząć przed kluczowym spotkaniem.

Antonio Conte - trener SSC Napoli

Conte znów wybiera odpoczynek przed ważnym meczem

Napoli wróci do treningów po trzech dniach wolnego, które zawodnicy otrzymali po zwycięstwie nad Cagliari. Spotkanie zakończyło się wygraną i było kolejnym krokiem w dobrej serii zespołu.

Antonio Conte nie będzie obecny na pierwszych zajęciach po przerwie. Trener zdecydował się na krótki odpoczynek, aby zregenerować siły przed bezpośrednim starciem z Milanem. Jego powrót planowany jest na początek przyszłego tygodnia, kiedy do drużyny dołączą także reprezentanci.

Szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji szeroką grupę zawodników wracających z kadr narodowych. Wśród nich są między innymi Meret, Buongiorno, Spinazzola czy De Bruyne i Lukaku. To ważne w kontekście meczu z Milanem, który ma duże znaczenie dla układu tabeli.

Nie wszyscy piłkarze będą jednak dostępni na to spotkanie. Z powodu kontuzji zabraknie Di Lorenzo, Rrahmaniego, Vergary oraz Neresa. To osłabienia, które mogą wpłynąć na wybory personalne przed meczem.

Podobna sytuacja miała miejsce już w listopadzie, gdy Conte również zdecydował się na przerwę. Wówczas Napoli znajdowało się w trudniejszym momencie po porażce z Bologną. Teraz jednak zespół jest w zupełnie innym położeniu.

Napoli notuje serię czterech zwycięstw i ponownie włączyło się do walki o mistrzostwo. Strata do lidera wynosi siedem punktów, co sprawia, że nadchodzące spotkanie z Milanem może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sezonu.

