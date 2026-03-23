Arbeloa skomentował kontrowersyjną decyzję sędziego w derbach

Real Madryt pokonał Atletico 3:2 w pełnym zwrotów akcji spotkaniu, a Alvaro Arbeloa zabrał głos w Real Madrid TV oraz na konferencji prasowej. Trener wskazał kluczowe momenty meczu i odniósł się do kontrowersyjnej decyzji arbitra.

Arbeloa wprost o meczu z Atletico

Alvaro Arbeloa podkreślił, że zwycięstwo wymagało ogromnej determinacji i odporności psychicznej. – To nie było łatwe, bo mieliśmy przed sobą świetny zespół i musieliśmy pokazać bardzo silną mentalność – powiedział trener. Szkoleniowiec zaznaczył, że po wyrównaniu jego drużyna musiała ponownie przejąć kontrolę nad meczem. – Po 2:2 musieliśmy znów nacisnąć i to najbardziej mi się podobało – dodał.

Duże emocje wzbudziła czerwona kartka dla Federico Valverde, która zmieniła przebieg spotkania. – Trudna do zrozumienia – ocenił Arbeloa. Trener przyznał jednak, że docenia reakcję arbitra. – Dziękuję mu, że podszedł i wyjaśnił mi sytuację – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że jego zdaniem nie było nadmiernej siły i decyzja była zbyt surowa.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na ewolucję stylu gry zespołu w ostatnich tygodniach. – Często miałem wrażenie, że polegamy na talencie zawodników i ich pomysłach – przyznał. Podkreślił, że drużyna dąży do większej organizacji i jasnych zasad na boisku. Zaznaczył też, że proces budowy zespołu nadal trwa i wymaga czasu.

Arbeloa wyróżnił także indywidualne występy swoich piłkarzy oraz ich wpływ na wynik meczu. – To kolejne świetne spotkanie, pełne odwagi i jakości – powiedział o Viniciusie. Odniósł się również do sytuacji Kyliana Mbappe. – Był stałym zagrożeniem i to najlepsza droga dla niego i dla zespołu – dodał, wskazując na stopniowy powrót napastnika do pełnej dyspozycji.