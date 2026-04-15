Inter Mediolan zdecydował w sprawie przyszłości Chivu. Wszystko jasne

10:39, 15. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Nicola Schira

Christian Chivu od sezonu 2025/2026 jest trenerem Interu Mediolan. W pierwszym roku od razu może sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Nerazzurri zdecydowali, że nagrodzą go nowym kontraktem.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chivu dostanie nowy kontrakt w Interze do 2028 roku

Inter Mediolan po zakończeniu poprzedniego sezonu musiał na szybko szukać nowego trenera. Po czterech latach z pracy zrezygnował Simone Inzaghi, przenosząc się do Arabii Saudyjskiej. W jego miejsce zatrudniono Christiana Chivu, który nie miał zbyt dużego doświadczenia w seniorskich klubach. Przez krótką chwilę prowadził jedynie włoską Parmę.

Wybór Chivu po czasie można uznać za trafiony. Choć postawa w Lidze Mistrzów pozostawia wiele do życzenia, tak szkoleniowiec z Rumunii już w pierwszym sezonie może zdobyć Mistrzostwo Włoch. Jeśli tego dokona, będzie dopiero drugim w historii trenerem w Serie A, który zdobył scudetto w pierwszym pełnym sezonie pracy. Wcześniej dokonał tego tylko Fabio Capello.

Kontrakt 45-latka obowiązuje do czerwca 2027 roku. Natomiast podobnie jak w przypadku Inzaghiego klub z Mediolanu, zanim umowa wejdzie w ostatni rok obowiązywania, planuje przedłużenie porozumienia. Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira, wynika, że zarząd jest zadowolony z pracy, jaką wykonał Chivu, więc nagrodzi go umową do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o rok. Od przyszłego sezonu będzie zarabiał 4 miliony euro rocznie na mocy nowego kontraktu.

Chivu prowadził Inter w 50 meczach. Jego bilans to 33 zwycięstwa, 5 remisów i 12 porażek. Średnio pod jego wodzą Nerazzurri zdobywają 2,08 punktu na mecz.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości