Inter Mediolan zdecydował w sprawie przyszłości Chivu. Wszystko jasne

Christian Chivu od sezonu 2025/2026 jest trenerem Interu Mediolan. W pierwszym roku od razu może sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Nerazzurri zdecydowali, że nagrodzą go nowym kontraktem.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chivu dostanie nowy kontrakt w Interze do 2028 roku

Inter Mediolan po zakończeniu poprzedniego sezonu musiał na szybko szukać nowego trenera. Po czterech latach z pracy zrezygnował Simone Inzaghi, przenosząc się do Arabii Saudyjskiej. W jego miejsce zatrudniono Christiana Chivu, który nie miał zbyt dużego doświadczenia w seniorskich klubach. Przez krótką chwilę prowadził jedynie włoską Parmę.

Wybór Chivu po czasie można uznać za trafiony. Choć postawa w Lidze Mistrzów pozostawia wiele do życzenia, tak szkoleniowiec z Rumunii już w pierwszym sezonie może zdobyć Mistrzostwo Włoch. Jeśli tego dokona, będzie dopiero drugim w historii trenerem w Serie A, który zdobył scudetto w pierwszym pełnym sezonie pracy. Wcześniej dokonał tego tylko Fabio Capello.

Kontrakt 45-latka obowiązuje do czerwca 2027 roku. Natomiast podobnie jak w przypadku Inzaghiego klub z Mediolanu, zanim umowa wejdzie w ostatni rok obowiązywania, planuje przedłużenie porozumienia. Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira, wynika, że zarząd jest zadowolony z pracy, jaką wykonał Chivu, więc nagrodzi go umową do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o rok. Od przyszłego sezonu będzie zarabiał 4 miliony euro rocznie na mocy nowego kontraktu.

Chivu prowadził Inter w 50 meczach. Jego bilans to 33 zwycięstwa, 5 remisów i 12 porażek. Średnio pod jego wodzą Nerazzurri zdobywają 2,08 punktu na mecz.