Marc Casado nie zostanie zawodnikiem Atletico Madryt. Los Colchoneros przestali interesować się pomocnikiem, o czym poinformowali już FC Barcelonę - donosi hiszpański "SPORT".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Marc Casado nie wzmocni Atletico Madryt. FC Barcelona poinformowana

Marc Casado stał się ostatnio łakomym kąskiem na rynku transferowym. O transfer wychowanka FC Barcelony mocno dotychczas zabiegało Atletico Madryt. Z informacji przekazanych przez hiszpański „SPORT” dowiadujemy się, że do przeprowadzki pomocnika na Wanda Metropolitano jednak nie dojdzie. Los Colchoneros postanowili zrezygnować z pozyskania 22-latka.

Pozycja Marca Casado w FC Barcelonie zdecydowanie spadła. Wydawało się, że Atletico Madryt postanowi skorzystać z okazji i pozyskać wychowanka Blaugrany. Ostatecznie jednak wszystko zmieniło się po ich rywalizacji w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wspomniane źródło przekazuje, że Los Colchoneros poinformowało już Dumę Katalonii o rezygnacji z transferu.

Transferowa saga z udziałem Marca Casado wciąż będzie trwała. Pomocnik FC Barcelony wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Sami mistrzowie La Ligi natomiast poszukują funduszy, aby wzmocnić skład na innych pozycjach. Warto zaznaczyć, że kontrakt Hiszpana obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, więc Blaugrana może liczyć na spory zarobek na jego odejściu.

Marc Casado w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce FC Barcelony. Pomocnik nie ma na koncie trafienia. Udało mu się zaliczyć jedną asystę. A miała ona miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Valencii.