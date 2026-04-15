Barcelona szykuje ofertę za Bastoniego! Tyle oczekuje Inter

16:06, 15. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

FC Barcelona zamierza wkrótce złożyć ofertę za Alessandro Bastoniego. Tak łatwo jednak Inter Mediolan nie odda swojej gwiazdy. Nerazzurri oczekują przynajmniej 70 milionów euro - donosi "Corriere della Sera".

Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter Mediolan oczekuje co najmniej 70 mln za Alessandro Bastoniego. Co na to FC Barcelona?

FC Barcelona od dawna wykazuje zainteresowanie Alessandro Bastonim. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnego transferu przekazuje „Corriere della Sera”. Otóż Inter Mediolan może rozstać się ze swoją gwiazdą, ale Duma Katalonii musi spełnić ich oczekiwania finansowe. Liderzy Serie A liczą, że na ich stole pojawi się oferta wynosząca co najmniej 70 milionów euro.

Transferowa saga z udziałem Alessandro Bastoniego i jego potencjalnych przenosin do FC Barcelony trwa już od długich tygodni. W mediach przewijało się już mnóstwo informacji w tej sprawie. Ostatnio przekazano, że reprezentant Włoch nie ma zamiaru rozstawać się z Interem Mediolan. Nerazzurri jednak mogą rozważyć rozstanie z defensorem, ale tylko na ich warunkach. A wiemy nie od dziś, że Duma Katalonii ma spore problemy finansowe.

Alessandro Bastoni nie ma za sobą udanych tygodniach. Stoper Interu Mediolan stał się niemalże wrogiem numer jeden w całej Italii. Najpierw stracił uznanie w oczach fanów za symulkę w meczu derbowym z Juventusem. A później otrzymał czerwoną kartę w meczu barażowym o Mistrzostwa Świata 2026 z Bośnią i Hercegową, przez co reprezentacja Włoch nie wywalczyła sobie biletu.

W obecnym sezonie Alessandro Bastoni rozegrał 37 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch strzelił dwa gole oraz zaliczył sześć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości