PressFocus Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter Mediolan oczekuje co najmniej 70 mln za Alessandro Bastoniego. Co na to FC Barcelona?

FC Barcelona od dawna wykazuje zainteresowanie Alessandro Bastonim. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnego transferu przekazuje „Corriere della Sera”. Otóż Inter Mediolan może rozstać się ze swoją gwiazdą, ale Duma Katalonii musi spełnić ich oczekiwania finansowe. Liderzy Serie A liczą, że na ich stole pojawi się oferta wynosząca co najmniej 70 milionów euro.

Transferowa saga z udziałem Alessandro Bastoniego i jego potencjalnych przenosin do FC Barcelony trwa już od długich tygodni. W mediach przewijało się już mnóstwo informacji w tej sprawie. Ostatnio przekazano, że reprezentant Włoch nie ma zamiaru rozstawać się z Interem Mediolan. Nerazzurri jednak mogą rozważyć rozstanie z defensorem, ale tylko na ich warunkach. A wiemy nie od dziś, że Duma Katalonii ma spore problemy finansowe.

Alessandro Bastoni nie ma za sobą udanych tygodniach. Stoper Interu Mediolan stał się niemalże wrogiem numer jeden w całej Italii. Najpierw stracił uznanie w oczach fanów za symulkę w meczu derbowym z Juventusem. A później otrzymał czerwoną kartę w meczu barażowym o Mistrzostwa Świata 2026 z Bośnią i Hercegową, przez co reprezentacja Włoch nie wywalczyła sobie biletu.

W obecnym sezonie Alessandro Bastoni rozegrał 37 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch strzelił dwa gole oraz zaliczył sześć asyst.