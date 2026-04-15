Paulo Dybala zostanie w Serie A? Chce go słynny klub

13:08, 15. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Paulo Dybala może zostać w Serie A po odejściu z Romy. Jak poinformował Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie Argentyńczyka ma bowiem AC Milan.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

AC Milan poluje na Paulo Dybalę

Kontrakt Paulo Dybali z Romą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. Rozmowy między stronami w sprawie nowej umowy utknęły w martwym punkcie, dlatego przyszłość Argentyńczyka stoi pod znakiem zapytania. 32-letni cofnięty napastnik po zakończeniu aktualnego sezonu może zmienić klub na podstawie wolnej transakcji. Jego sytuacja kontraktowa sprawia, że staje się bardzo atrakcyjną okazją na rynku transferowym.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Dybala może pozostać w Serie A, przechodząc do innej włoskiej ekipy. Poważne zainteresowanie jego osobą wykazuje bowiem AC Milan, który rozważa wzmocnienie ofensywy doświadczonym zawodnikiem.

Argentyńczykowi przyglądają się również inne kluby – takie jak Boca Juniors, Galatasaray Stambuł, Al-Hilal, Al-Nassr, Benfica Lizbona czy Atalanta Bergamo. Mimo to przeprowadzka na San Siro wydaje się jedną z najbardziej kuszących opcji dla piłkarz, biorąc pod uwagę poziom sportowy oraz prestiż rozgrywek.

Paulo Dybala od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy swojego pokolenia. Karierę rozpoczynał w Instituto Cordoba, a do Europy trafił w 2012 roku, podpisując kontrakt z Palermo. Następnie przez wiele sezonów występował w Juventusie, z którym sięgał po liczne trofea. Od 2022 roku reprezentuje barwy Romy, dla której w trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania, zdobył 3 bramki i zanotował 4 asysty. Obecnie pauzuje z powodu kontuzji, lecz wkrótce powinien wrócić na boisko.