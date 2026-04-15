Alvaro Arbeloa

Bayern – Real: Królewscy muszą zaryzykować

Gospodarze przystępują do rywalizacji na własnym stadionie z jednobramkową zaliczką – to Bayern Monachium okazał się lepszy w pierwszym spotkaniu. Bawarczycy są faworytami do zwycięstwa w rewanżu i awansu do półfinału, ale Real Madryt nie zamierza zrezygnować z walki. Alvaro Arbeloa postawił wszystko na jedną kartę.

W podstawowym składzie Królewskich wystąpią nie tylko Vinicius Junior i Kylian Mbappe, ale także Brahim Diaz i Jude Bellingham, którzy mecz w Madrycie rozpoczęli na ławce rezerwowych. Do wyjściowej jedenastki wraca również Ferland Mendy, który starcie w stoicy Hiszpanii opuścił z powodu urazu.

Bayern – Real: wyjściowe jedenastki obu drużyn

Bayern Monachium: Manuel Neuer – Kondrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisić – Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich – Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise

Our starting XI for tonight! 💪



Let’s go, boys. pic.twitter.com/3nQwEaqZat — FC Bayern (@FCBayernEN) April 15, 2026

Real Madryt: Andrij Łunin – Ferland Mendy, Eder Militao, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold – Arda Guler, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Federico Valverde – Vinicius Junior, Kylian Mbappe