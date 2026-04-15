Arbeloa stawia wszystko na jedną kartę! Tak Real zagra z Bayernem

19:31, 15. kwietnia 2026 20:59, 15. kwietnia 2026
Michał Stompór
Bayern Monachium - Real Madryt to rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Znamy oficjalne składy na mecz rozgrywany na Allianz Arena.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Bayern – Real: Królewscy muszą zaryzykować

Gospodarze przystępują do rywalizacji na własnym stadionie z jednobramkową zaliczką – to Bayern Monachium okazał się lepszy w pierwszym spotkaniu. Bawarczycy są faworytami do zwycięstwa w rewanżu i awansu do półfinału, ale Real Madryt nie zamierza zrezygnować z walki. Alvaro Arbeloa postawił wszystko na jedną kartę.

W podstawowym składzie Królewskich wystąpią nie tylko Vinicius Junior i Kylian Mbappe, ale także Brahim Diaz i Jude Bellingham, którzy mecz w Madrycie rozpoczęli na ławce rezerwowych. Do wyjściowej jedenastki wraca również Ferland Mendy, który starcie w stoicy Hiszpanii opuścił z powodu urazu.

Bayern – Real: wyjściowe jedenastki obu drużyn

Bayern Monachium: Manuel Neuer – Kondrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisić – Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich – Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise

Real Madryt: Andrij Łunin – Ferland Mendy, Eder Militao, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold – Arda Guler, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Federico Valverde – Vinicius Junior, Kylian Mbappe

