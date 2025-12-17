AC Milan gotowy na Napoli. Allegri nie ma złudzeń

20:10, 17. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Corriere dello Sport

AC Milan w czwartkowy wieczór zmierzy się z SSC Napoli w półfinałowym meczu o Superpuchar Włoch. Przed tym starciem swoimi oczekiwaniami podzielił się Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri przed spotkaniem Napoli – Milan

AC Milan pod wodzą Massimiliano Allegriego znów liczy się w grze o najwyższe cele. Rossoneri od 29 sierpnia przegrali tylko raz w meczu o stawkę. Tymczasem w czwartek na King Saud University Stadium ekipa z Mediolanu powalczy o awans do finału turnieju o Superpuchar Włoch. Przed potyczką z SSC Napoli kilka zdań wypowiedział szkoleniowiec Rossonerich.

– To będzie zupełnie inny mecz niż spotkania ligowe. Superpuchar to rywalizacja pucharowa, a cel jest jeden – awans do finału. Napoli po dwóch porażkach z rzędu będzie bardzo wściekłe. Mają ten sam cel co my. Oczekujemy dobrego spotkania pod względem taktycznym. W trudnych momentach Antonio Conte zawsze potrafi wydobyć ze swoich zawodników to, co najlepsze, więc musimy być bardzo dobrze przygotowani mentalnie na trudności, które mogą się pojawić – powiedział Allegri cytowany przez Corriere dello Sport.

POLECAMY TAKŻE

Massimiliano Allegri
Milan przygotował ofertę. Następca Gimeneza wybrany
Mauro Icardi
AC Milan ma konkurenta. Następny gigant rusza po Mauro Icardiego
Mikel Arteta
Arsenal poluje za piłkarza z Serie A. Włoch na radarze giganta

– Fofana jest dostępny. Ocenimy stan Rafaela Leão po dzisiejszym treningu. Saelemaekers zapewnia drużynie równowagę – gra zarówno w ataku, jak i w obronie. Athekame i Jashari wyzdrowieli i mogą dać nam kilka dodatkowych opcji – zaznaczył włoski szkoleniowiec.

Czwartkowa potyczka rozpocznie się o godzinie 20:00. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od września. Wówczas górą był Milan, który wygrał 2:1. Ogólnie w czterech ostatnich starciach pomiędzy tymi zespołami dwa razy zwyciężali mediolańczycy i tyle samo wygranych zanotowali Partenopei.

Czytaj więcej: PSG wciąż w sporze z Mbappe. Pojawiła się nowa kwota