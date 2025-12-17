AC Milan gotowy na Napoli. Allegri nie ma złudzeń

AC Milan w czwartkowy wieczór zmierzy się z SSC Napoli w półfinałowym meczu o Superpuchar Włoch. Przed tym starciem swoimi oczekiwaniami podzielił się Massimiliano Allegri.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri przed spotkaniem Napoli – Milan

AC Milan pod wodzą Massimiliano Allegriego znów liczy się w grze o najwyższe cele. Rossoneri od 29 sierpnia przegrali tylko raz w meczu o stawkę. Tymczasem w czwartek na King Saud University Stadium ekipa z Mediolanu powalczy o awans do finału turnieju o Superpuchar Włoch. Przed potyczką z SSC Napoli kilka zdań wypowiedział szkoleniowiec Rossonerich.

– To będzie zupełnie inny mecz niż spotkania ligowe. Superpuchar to rywalizacja pucharowa, a cel jest jeden – awans do finału. Napoli po dwóch porażkach z rzędu będzie bardzo wściekłe. Mają ten sam cel co my. Oczekujemy dobrego spotkania pod względem taktycznym. W trudnych momentach Antonio Conte zawsze potrafi wydobyć ze swoich zawodników to, co najlepsze, więc musimy być bardzo dobrze przygotowani mentalnie na trudności, które mogą się pojawić – powiedział Allegri cytowany przez Corriere dello Sport.

– Fofana jest dostępny. Ocenimy stan Rafaela Leão po dzisiejszym treningu. Saelemaekers zapewnia drużynie równowagę – gra zarówno w ataku, jak i w obronie. Athekame i Jashari wyzdrowieli i mogą dać nam kilka dodatkowych opcji – zaznaczył włoski szkoleniowiec.

Czwartkowa potyczka rozpocznie się o godzinie 20:00. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od września. Wówczas górą był Milan, który wygrał 2:1. Ogólnie w czterech ostatnich starciach pomiędzy tymi zespołami dwa razy zwyciężali mediolańczycy i tyle samo wygranych zanotowali Partenopei.

Czytaj więcej: PSG wciąż w sporze z Mbappe. Pojawiła się nowa kwota