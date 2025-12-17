SSC Napoli – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (18.12.2025)

SSC Napoli - AC Milan: typy i kursy na półfinał Supaerpucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (18 grdunia) o godzinie 20:00.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Napoli – Milan, typy bukmacherskie

Już w czwartkowy wieczór zopoczną się półfinałowe zmagania w Superpucharze Włoch. Tego dnia obejrzymy jedno starcie, a w nim SSC Napoli zmierzy się z AC Milanem. Będzie to starcie mistrza Włoch z zespołem, który jest rewelacją trwającej kampanii Serie A. W obecnym sezonie doszło już do starcia między tymi ekipami. Trzy punkty wówczas zgarnęła drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego, więc Azzurri liczą teraz na rewanż. Czwartkowy mecz będzie rozgrywany na obiekcie King Saud University Stadium, który znajduje się w Arabii Saudyjskiej. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ jedni i drudzy liczą na triumf w tych rozgrywkach.

Ja uważam, że zbliżające się spotkanie zakończy się triumfem podopiecznych Antonio Conte w regulaminowym czasie gry. Mój typ: wygrana Napoli

Napoli – Milan, ostatnie wyniki

SSC Napoli notuje ewidentną obniżkę formy. Mistrzowie Włoch przegrali ostatnie swoje dwa spotkania (0:2 z Benfiką Lizbona oraz 0:1 z Udinese Calcio). Wcześniejsze trzy mecze zakończyły się jednak triumfem Azzurrich (1:0 z AS Romą, po rzutach karnych z Cagliari Calcio w Pucharze Włoch i 2:1 z Juventusem).

AC Milan natomiast ma nieco lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Rossoneri sięgnęli po trzy zwycięstwa (1:0 z Interem Mediolan, 1:0 z Lazio i 3:2 z Torino), zanotowali jeden remis (2:2 z Sassuolo), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Lazio w Pucharze Włoch).

Napoli – Milan, historia

Rywalizacja między SSC Napoli a AC Milan ma długą historię i od dekad stanowi ważny punkt włoskiej Serie A, łącząc północ i południe kraju w sportowym konflikcie. Oba zespoły wielokrotnie walczyły nie tylko o ligowe punkty, ale także o mistrzostwo Włoch i prestiż na arenie europejskiej. Mecze Napoli z Milanem często cechują się dużą intensywnością, wysokim poziomem taktycznym i wyraźnymi emocjami na trybunach. W obecnym sezonie doszło już do jednego starcia tych drużyn, w którym triumfowali Rossoneri, wygrywając 2:1.

Napoli – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli sięga natomiast 2.85.

Napoli – Milan, kto wygra?

Napoli – Milan, przewidywane składy

SSC Napoli: Milinković-Savić – Beukema, Rrahmani, Buongiorno – Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola – Politano, Hojlund, Lang

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Leao, Pulisic

Napoli – Milan, transmisja meczu

Spotkanie SSC Napoli – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV.

