Mocne słowa po meczu w Neapolu. Spalletti bez litości dla postawy Juve

Juventus w meczu 14. kolejki Serie A przegrał z SSC Napoli (1:2). Stara Dama wypadła zatem z TOP 6. Po spotkaniu głos na temat rywalizacji zabrał trener Luciano Spalletti.

fot. Giuseppe Maffia . Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti podsumował mecz Napoli – Juventus

Juventus do niedzielnej potyczki przystępował podbudowany trzema wygranymi z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Prawdziwym testem dla Bianconerich miała być jednak batalia z SSC Napoli. Finalnie turyńskiej drużynie nie udało się zdobyć Stadio Diego Armando Maradona. Po zakończeniu rywalizacji przemyśleniami na jej temat podzielił się szkoleniowiec ekipy z Allianz Stadium.

– Napoli atakowało aktywniej od samego początku. Byliśmy zbyt nieśmiali z piłką, potem łatwo ją traciliśmy i musieliśmy ich gonić. Są w dobrej formie, więc jeśli nie masz piłki, ich siła i umiejętności zmuszają cię do biegania po całym boisku – powiedział Luciano Spalletti przed kamerą DAZN.

– W drugiej połowie graliśmy lepiej, każdy w obronie, Niemniej wciąż cierpieliśmy z powodu tempa i jakości kontrataków Napoli – dodał Włoch.

– Możemy sobie radzić lepiej, ponieważ wykonaliśmy niesamowitą liczbę podań. Jeśli nie kontrolujesz gry, stajesz się pasażerem, podczas gdy inni podejmują decyzje za ciebie. Napoli blokuje przeciwników, aby stworzyć przestrzeń, a my za każdym razem dajemy się na to nabrać. Potrzebowaliśmy lepszej komunikacji, a także ułatwiliśmy im dośrodkowania – wszystkie te decyzje podejmujemy na bieżąco – zaznaczył Spalletti.

W tym roku Juve ma do rozegrania jeszcze cztery mecze. W środku tygodnia zmierzy się w Lidze Mistrzów z Pafos. Z kolei w Serie A na drodze Bianconerich staną jeszcze: Bologna, AS Roma i Pisa.

Czytaj więcej: Napoli i Juventus ruszają po ten sam talent? Hitowy wyścig o obrońcę Lecce