Napoli i Juventus ruszają po ten sam talent? Hitowy wyścig o obrońcę Lecce

SSC Napoli i Juventus zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie Serie A. Tymczasem według informacji "Tuttosport" obie ekipy mogą ruszyć po tego samego zawodnika z Lecce.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

SSC Napoli i Juventus zainteresowane Thiago Gabrielem

SSC Napoli i Juventus mają plan, aby w trakcie kampanii 2025/2026 rywalizować o najwyższe cele. Jednocześnie kończący się rok obie ekipy chcą zakończyć w jak najlepszych nastrojach, mając na uwadze możliwie najlepszy wynik sportowy. Tymczasem ciekawe wieści transferowe przekazał dziennik „Tuttosport”.

Źródło przekonuje, że działacze zespołu z Neapolu oraz Starej Damy poważnie interesują się Thiago Gabrielem. 20-latek to środkowy obrońca broniący barw Lecce. Zawodnik jest uważany za duży talent.

Portugalski piłkarz ma na swoim koncie cztery występy w młodzieżowej reprezentacji Portugalii. Do ekipy z Serie A dołączył w styczniu za 1,25 miliona euro. Aktualny kontrakt defensora obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość Thiago Gabriela wynosi natomiast trzy miliony euro.

Jasne jest jednak, że nie tylko dwie wymienione wyżej ekipy chcą mieć piłkarza u siebie. Już wcześniej pojawiły się sygnały, że Portugalczyk jest również na radarze Interu Mediolan. W związku z tym Napoli rozgląda się także za innymi rozwiązaniami. Na radarze mistrzów Włoch znajduje się również Tarik Muharemović, występujący na co dzień w Sassuolo.

Thiago Gabriel to natomiast zawodnik, który pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Sportingu Lizbona. W swoim piłkarskim CV ma także takie ekipy jak Vitoria Setubal czy Estrela Amadora.

