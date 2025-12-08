Napoli znów pokazało pazur. Conte docenił zespół po kluczowym meczu

SSC Napoli walczy o kolejne mistrzostwo Serie A. Po meczu 14. kolejki ligi włoskiej jest krok bliżej do zrealizowania celu. Kilka zdań po spotkaniu z Juve wyraził Antonio Conte.

fot, Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte podsumował spotkanie Napoli – Juventus

SSC Napoli w tej kampanii wywalczyło jak na razie 31 punktów. W starciu z Juventusem ekipa Antonio Conte wygrała jednym golem (2:1). Po zakończeniu spotkania swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Partenopei.

– Zawodnicy zasługują na wszelkie komplementy. Możemy im tylko podziękować, ponieważ w tak trudnym momencie i przy tak ograniczonych możliwościach robią niesamowite rzeczy – powiedział Conte przed kamerą DAZN.

– Każdy, kto wychodzi na boisko, wykazuje się ogromnym charakterem i poczuciem odpowiedzialności. Ci faceci bardzo się pod tym względem rozwinęli i to napawa mnie dumą, ponieważ wyczuli, co robimy, zrozumieli trudną sytuację i zareagowali wyjątkowo – zaznaczył były selekcjoner reprezentacji Włoch.

Napoli ma aktualnie oczko przewagi w ligowej tabeli nad Interem Mediolan. W tym roku ekipa ze Stadio Diego Armando Maradona ma do rozegrania jeszcze cztery spotkania. Napoli zagra jeszcze mecz w Lidze Mistrzów, a ponadto wystąpi też w dwóch meczach ligi włoskiej i w jednym o Superpuchar Włoch.

Na drodze Napoli staną kolejno: Benfica Lizbona, Udinese Calcio, AC Milan i Cremonese. Po świąteczno-noworocznej przerwie neapolitańczycy wrócą 4 stycznia, gdy zagrają z Lazio. Na dziś w Serie A gracze Napoli wygrali dziesięć spotkań, raz zremisowali i trzykrotnie przegrali.

