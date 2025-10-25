Inter na deskach w bitwie z Napoli! Wielkie emocje w hicie Serie A [WIDEO]

Inter Mediolan przegrał z Napoli w hicie 8. kolejki Serie A (1:3). Kontuzji przy wykonaniu rzutu karnego doznał Kevin De Bruyne. Ponad godzinę rozegrał reprezentant Polski - Piotr Zieliński.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Napoli - Inter

Dwa karne, dwie kontuzje i wielki konflikt! Napoli wygrywa hit Serie A

Napoli i Inter Mediolan, czyli dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu Serie A spotkały się ze sobą w bezpośrednim starciu w ramach 8. kolejki. Spotkanie na Stadio Diego Armando Maradona dostarczyło kibicom wielu emocji, począwszy od czterech goli, dwóch rzutów karnych praz dwie kontuzje i wielki konflikt na linii Lautaro Martinez – Antonio Conte. Ostatecznie gospodarze wygrali (3:1).

Emocje w meczu określanym hitem 8. kolejki rozpoczęły się dopiero po trzydziestu minutach od pierwszego gwizdka. W polu karnym faulował Henrikh Mkhitaryan, a sędzia po analizie VAR wskazał na jedenasty metr od bramki. Przy okazji Ormianin doznał kontuzji, przez co w jego miejsce na boisku pojawił się Piotr Zieliński.

Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Kevin De Bruyne. Belg, choć zdobył bramkę, momentalnie złapał się za mięsień dwugłowy uda, sygnalizując, że potrzebna będzie zmiana. Na dodatek pod koniec pierwszej połowy doszło do dużego zamieszania, ponieważ według realizatora Billy Gilmour otrzymał drugą żółtą kartkę, ale sędzia nie pokazał mu czerwonej kartki.

𝐎 𝐂𝐎 𝐓𝐔 𝐂𝐇𝐎𝐃𝐙𝐈? ⁉️



Wielkie zamieszanie, jak na Serie A przystało! 😅 To w końcu należała się ta czerwona czy nie? 🤔 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/KDHpUiwF9M — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 25, 2025

Druga połowa meczu Napoli – Inter rozpoczęła się od dwóch goli w przeciągu pięciu minut. Najpierw w 54. minucie pięknym strzałem z woleja wynik podwyższył Scott McTominay, ale chwilę później Nerazzurri złapali kontakt, zdobywając gola z rzutu karnego.

𝐒𝐂𝐎𝐓𝐓 𝐌𝐂𝐓𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐘! 😱⚽️



Ale wolej! 💥 Napoli prowadzi 2:0 z Interem! 😳 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/E7QY5bmIqV — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 25, 2025

Niedługo potem na boisku powstało ogromne zamieszanie. W konflikt wdali się Lautaro Martinez i Antonio Conte. Zarówno piłkarz, jak i trener mieli sobie do powiedzenia wiele brzydkich słów, których lepiej nie tłumaczyć na język polski.

W drugiej części gry gra Interu w obronie pozostawiała wiele do życzenia. Gospodarze chcieli to wykorzystać, przeprowadzając atak za atakiem. Jeden z nich przyniósł korzyść w 66. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Franck Zambo Anguissa. Więcej goli w Neapolu już nie padło, a Antonio Conte i spółka mogli cieszyć się z kompletu punktów, przerywając serię pięciu meczów z rzędu z Interem bez zwycięstwa.

Napoli 3:1 Inter (33′ De Bruyne, 54′ McTominay, 66′ Anguissa – 59′ Calhanoglu)