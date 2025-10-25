De Bruyne strzelił i doznał kontuzji! Szczęście w nieszczęściu [WIDEO]

18:54, 25. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Kevin De Bruyne miał ogromnego pecha w meczu Napoli - Inter. Choć wykorzystał rzut karny, to sekundę później doznał kontuzji mięśniowej. Na twarzy Belga momentalnie pojawił się ogromny grymas bólu.

Kevin De Bruyne
Obserwuj nas w
Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne doznał kontuzji przy wykonaniu rzutu karnego

Napoli w sobotę o godzinie 18:00 podejmowało na własnym stadionie Inter Mediolan w hicie 8. kolejki Serie A. Podopieczni Antonio Conte przed rywalizacją z Nerazzurri zaliczyli dwie porażki z rzędu. Mistrz Włoch sensacyjnie przegrał zarówno z Torino (0:1), jak i PSV (2:6).

Spotkanie z Interem było więc okazją, aby przełamać złą passę. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 33. minucie, ale zdobycie bramki okupili stratą najważniejszego zawodnika. Kevin De Bruyne przy wykonaniu rzutu karnego doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda.

Jedenastka została podyktowana po faulu, którego dopuścił się Henrikh Mkhitaryan. Przy okazji Ormianin również musiał opuścić boisko z urazem. Jego miejsce na murawie zajął reprezentant Polski – Piotr Zieliński. Natomiast wracając do pomocnika Napoli, De Bruyne oddał mocny strzał, nie pozostawiając szans bramkarzowi gości. Niestety po oddaniu uderzenia od razu złapał się za mięsień dwugłowy uda. Belg nie był w stanie kontynuować gry, więc Antonio Conte musiał dokonać wymuszonej zmiany jeszcze przed przerwą.

De Bruyne trafił do Napoli przed startem sezonu na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej przez wiele lat grał w barwach Manchesteru City. Jak dotąd reprezentant Belgii rozegrał 8 spotkań, w których zdobył 4 gole w Serie A.

POLECAMY TAKŻE

Alex Meret
Dramat w Napoli! Kluczowy zawodnik wypadł przed hitem z Interem
Antonio Conte
Piłkarz Napoli szokuje w sprawie Conte. Rozmawiał z nim tylko raz!
Neymar
Neymar wybrał Napoli. Włoski gigant długo się nie zastanawiał