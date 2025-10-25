De Bruyne strzelił i doznał kontuzji! Szczęście w nieszczęściu [WIDEO]

Kevin De Bruyne miał ogromnego pecha w meczu Napoli - Inter. Choć wykorzystał rzut karny, to sekundę później doznał kontuzji mięśniowej. Na twarzy Belga momentalnie pojawił się ogromny grymas bólu.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne doznał kontuzji przy wykonaniu rzutu karnego

Napoli w sobotę o godzinie 18:00 podejmowało na własnym stadionie Inter Mediolan w hicie 8. kolejki Serie A. Podopieczni Antonio Conte przed rywalizacją z Nerazzurri zaliczyli dwie porażki z rzędu. Mistrz Włoch sensacyjnie przegrał zarówno z Torino (0:1), jak i PSV (2:6).

Spotkanie z Interem było więc okazją, aby przełamać złą passę. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 33. minucie, ale zdobycie bramki okupili stratą najważniejszego zawodnika. Kevin De Bruyne przy wykonaniu rzutu karnego doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda.

Jedenastka została podyktowana po faulu, którego dopuścił się Henrikh Mkhitaryan. Przy okazji Ormianin również musiał opuścić boisko z urazem. Jego miejsce na murawie zajął reprezentant Polski – Piotr Zieliński. Natomiast wracając do pomocnika Napoli, De Bruyne oddał mocny strzał, nie pozostawiając szans bramkarzowi gości. Niestety po oddaniu uderzenia od razu złapał się za mięsień dwugłowy uda. Belg nie był w stanie kontynuować gry, więc Antonio Conte musiał dokonać wymuszonej zmiany jeszcze przed przerwą.

Attığı gol sonrası sakatlanan Kevin De Bruyne yerini Mathias Olivera'ya bıraktı. pic.twitter.com/ZJ6Sa91Acc — S Sport Plus (@ssportplustr) October 25, 2025

De Bruyne trafił do Napoli przed startem sezonu na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej przez wiele lat grał w barwach Manchesteru City. Jak dotąd reprezentant Belgii rozegrał 8 spotkań, w których zdobył 4 gole w Serie A.