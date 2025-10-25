Dramat w Napoli! Kluczowy zawodnik wypadł przed hitem z Interem

SSC Napoli w sobotę zmierzy się w roli gościa z Interem Mediolan. Tymczasem przed tym meczem poważnej kontuzji doznał jeden z kluczowych zawodników aktualnych mistrzów Włoch.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Alex Meret

Alex Meret z kontuzją złamania kości śródstopia

SSC Napoli całkiem nieźle weszło w nową kampanię Serie A. Aktualnie drużyna dowodzona przez Antonio Conte ma na swoim koncie 15 punktów, plasując się na trzeciej pozycji w tabeli. Tymczasem przed szlagierem z Interem Mediolan do kibiców Partenopeich dotarła niepokojąca wiadomość.

Alex Meret doznał poważnej kontuzji w trakcie piątkowego treningu Napoli. Zawodnik złamał kość śródstopia, a przerwa w jego grze ma potrwać minimum miesiąc. 28-latek tym samym nie będzie mógł wystąpić co najmniej w pięciu meczach. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, Meret będzie mógł wrócić do gry 22 listopada w starciu z Atalantą.

Trzykrotny reprezentant Włoch trafił do Napoli w lipcu 2019 roku z Udinese Calcio. Klub z Neapolu wyłożył wówczas 26 milionów euro na transakcję z udziałem Mereta. Jego aktualny kontrakt obowiązuje z kolei do końca czerwca 2027 roku.

W tej kampanii włoski golkiper wystąpił jak dotąd w czterech meczach, w których puścił cztery gole i dwa razy zachował czyste konto. Pod nieobecność Mereta bramkarzem numer jeden Napoli będzie najpewniej Vanja Milinković-Savić. Inny z golkiperów Nikita Contini, również leczy kontuzję.

Sobotnie starcie ligi włoskiej z udziałem drużyny Conte i Nerazzurrich w ramach ósmej kolejki Serie A rozpocznie się o godzinie 18:00. Rywalizacja odbędzie się na Stadio Diego Armando Maradona.

