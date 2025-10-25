Mbappe przed El Clasico. „Zrobimy to, czego wymaga Madryt”

Real Madryt w niedzielę o godzinie 16:15 zmierzy się w roli gospodarza z FC Barceloną w El Clasico. Przed tym starciem swoimi przemyśleniami podzielił się Kylian Mbappé.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe przed meczem Real Madryt – FC Barcelona

Real Madryt i FC Barcelona to aktualnie dwie najlepsze ekipy w tabeli La Liga, które dzieli różnica dwóch punktów. Przed tym starciem uwaga fanów Królewskich skupia się między innymi na Kylianie Mbappe. Reprezentant Francji przed startem spotkania zapewniał, że czuje się bardzo dobrze i wraz z zespołem jest gotowy na hit ligi hiszpańskiej.

– Czuję się świetnie. Zawsze chcę pomagać drużynie. Jeśli strzelając gole, niech tak będzie, a jeśli w inny sposób, to też dobrze. Podążam tą samą drogą, co drużyna. Drużyna zawsze potrzebuje pomocy każdego zawodnika i zawsze staram się ją oferować – mówił Mbappe cytowany przez oficjalną stronę internetową Realu.

– Zespół jest gotowy na wszystko. Ten miesiąc jest dla nas niezwykle ważny. Czeka nas ważny mecz, ale reszta miesiąca również jest istotna. Zrobimy to, czego wymaga Madryt. Wygramy i zagramy dobrze dla wszystkich madryckich kibiców – podkreślił Francuz.

Los Blancos przystąpią do spotkania, chcąc odnieść piąte z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. W środku tygodnia Real w Lidze Mistrzów pokonał Juventus (1:0). Jednocześnie stołeczna ekipa ma plan, aby przerwać serię spotkań bez wygranej w El Clasico. Real po raz ostatni pokonał Barcę w kwietniu 2024 roku, gdy w roli gospodarza zwyciężył jednym golem (3:2).

Czytaj więcej: Barcelona walczyła do końca. TAS nie miał litości dla Flicka