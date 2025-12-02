Prezydent Napoli porównał Serie A do NBA i skrytykował system

SSC Napoli w trakcie trwającej kampanii broni mistrzostwa Włoch. Na razie Partenopei plasują się na drugiej pozycji. Tymczasem ciekawą opinią podzielił się właściciel Błękitnych.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy

Aurelio De Laurentiis konkretnie o spadkach z ligi

SSC Napoli po lekkim kryzysie i serii trzech spotkań bez wygranej wygląda na to, że już wróciło na zwycięski szlak. Aktualny mistrz Włoch może pochwalić się trzema z rzędu wygranymi meczami. Ostatnio w Derby del Sole neapolitańczycy okazali się lepsi od AS Romy (1:0). Tymczasem w mediach na temat spadków wypowiedział się jednoznacznie prezydent klubu.

– Musimy zacząć sezon później, a gdybyśmy mieli mniej klubów, skończylibyśmy go wcześniej. Z kolei przerwy na mecze międzynarodowe nie wyczerpywałyby energii klubów. Liczba drużyn nie ma znaczenia, liczy się ich jakość – powiedział Aurelio De Laurentiis cytowany przez Calcio e Finanza.

– To wielki błąd – spadek drużyny. Jeśli nad twoją głową wisi miecz Damoklesa, a masz skromny klub, boisz się inwestować. Tak naprawdę w NBA nie ma spadków, a wszystkie kluby stały się miliarderami – zaznaczył prezydent Napoli.

Ekipa prowadzona przez Antonio Conte w tym roku ma do rozegrania jeszcze sześć spotkań. Na drodze Napoli staną między innymi takie ekipy jak Juventus, Benfica czy AC Milan.

Tymczasem już w środę wieczorem neapolitańczycy rozegrają spotkanie w ramach Pucharu Włoch, mierząc się w roli gospodarza z Cagliari Calcio. Stawką tej potyczki będzie awans do ćwierćfinału rozgrywek. Rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zacznie się o godzinie 18:00.

