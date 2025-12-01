FC Barcelona wygląda na to, że w najbliższym czasie nie będzie mogła liczyć na jednego ze swoich zawodników. Interesujące wieści na temat Ronalda Araujo przekazało "Mundo Deportivo".

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo potrzebuje zregenerować się psychicznie

FC Barcelona może mieć w najbliższym czasie braki w defensywie. Konkretne wieści na ten temat przekazało „Mundo Deportivo”. Mowa o Ronaldzie Araujo, który zmaga się ze zmęczeniem psychicznym.

Według informacji źródła urugwajski zawodnik poprosił Katalończyków o dodatkowy wolny czas. Barcelona miała przystać na prośbę Araujo, zdając sobie sprawę z tego, że reprezentant Urugwaju jest jedną z najważniejszych postaci w drużynie. Gigant La Liga jednocześnie liczy, że po urlopie i odpoczynku zawodnik wróci do szczytowej dyspozycji nie tylko fizycznej, ale i psychicznej.

Na dziś nie jest znana długość przerwy w grze Araujo. Zawodnik ma czuć się dobrze pod względem fizycznym. Ostatnio natomiast piłkarz został wyrzucony z boiska przy okazji potyczki piątej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea. Barcelona przegrała to spotkanie (0:3). Tymczasem za swoją karę na zawodnika spadła krytyka, która miała wpłynąć na jego stan psychiczny. Zarząd Barcelony wyraził z kolei pełne poparcie dla zawodnika.

Araujo trafił do Barcy w sierpniu 2018 roku. Do hiszpańskiej ekipy dołączył z Boston River za blisko pięć milionów euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 15 meczach, strzelając dwa gole. Aktualny kontrakt piłkarza z gigantem La Liga obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

