Aurelio de Laurentis poprosił ligę o przełożenie meczu Napoli - Fiorentina. Powodem prośby prezydenta klubu z Neapolu jest przesąd, że piątek siedemnastego przynosi we Włoszech pecha.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentis

Napoli w końcówce sezonu walczy o awans do europejskich pucharów. Po bardzo słabych miesiącach w początkowej części kampanii neapolitańczycy wrócili do górnej części tabeli i być może zakończą rozgrywki w gronie najlepszych ośmiu drużyn Serie A. Przed podopiecznymi Francesco Calzony zostały trzy mecze do rozegrania w tym jedno spotkanie z Fiorentiną zaplanowane na 17 maja.

Włoski dziennik La Repubblica przekazał zaskakującą informację ws. meczu Napoli – Fiorentina. Według nich prezydent Aurelio de Laurentis miał zgłosić się do ligi z prośbą o przełożenie spotkania. Jako powód podał fakt, że 17. dzień miesiąca, który wypada w piątek, przynosi pecha. Jak widać, właściciel Napoli należy do ludzi przesądnych. Jednak mimo kuriozalnego powodu przełożenia meczu komisja ligi być może przychyli się do jego wniosku. Serie A rozważa rozegranie spotkania jeden dzień później, czyli 18 maja.

Nie wiadomo jednak, jak na taki ruch zapatruje się Fiorentina. Zespół z Florencji poza grą w Serie A ma do rozegrania jeszcze finał Ligi Konferencji. Mecz z Olympiakosem zaplanowany jest na 29 maja, czyli 11 dni wcześniej niż ewentualne spotkanie z Napoli. Problem w tym, że bezpośrednio trzy dni przed finałem europejskich pucharów Viola ma starcie w lidze z Cagliari. Ostateczna decyzja komisji ligi powinna zapaść niebawem.