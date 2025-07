Napoli blisko dwóch transferów. Negocjacje na finiszu

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Beukema i Lang wzmocnią Napoli

Napoli działa jednocześnie na kilku frontach, a celem dyrektora sportowego Giovanniego Manny jest wzmocnienie obrony i skrzydeł. Faworytem do wzmocnienia ataku jest Lorenzo Lucca, ponieważ sprowadzenie Darwina Nuneza okazało się zbyt problematyczne. Teraz klub przyspieszył negocjacje z Bologną w sprawie Sama Beukemy.

Według „Sky Sport”, Rossoblu obniżyli swoje żądania do 30 milionów euro. Napoli odpowiedziało ofertą opiewającą na 28 milionów. Różnica jest niewielka i wkrótce może dojść do porozumienia. Wystarczy dodać do transakcji bonusy, by dopiąć szczegóły i zamknąć sprawę. Oficjalne komunikaty w sprawie transferu Holendra powinny nadejść w najbliższych dniach.

Na tym jednak działania Napoli się nie kończą. Klub mistrza Włoch intensywnie pracuje także nad sprowadzeniem Noa Langa z PSV. Skrzydłowy jest gotów obniżyć swoje oczekiwania finansowe, by ułatwić transfer. Ma już przygotowany kontrakt do czerwca 2030 roku z wynagrodzeniem 2,8 miliona euro rocznie.

Pozostaje jeszcze osiągnąć porozumienie między klubami. PSV pozostaje nieugięte i nadal oczekuje 30 milionów euro za swojego zawodnika. Napoli liczy, że stanowisko holenderskiego klubu ulegnie zmianie w najbliższych dniach, gdyż Lang sam naciska na transfer.

Zobacz również: Milan złożył kolejną ofertę za pomocnika. Decyzja coraz bliżej