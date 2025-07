Milan intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Ardona Jashariego. Według Fabrizio Romano, Club Brugge szykuje zastępstwo, co może być sygnałem, że transfer pomocnika do Włoch jest coraz bliżej.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jashari na celowniku Milanu

Milan wytypował Ardona Jashariego jako kluczowe ogniwo przebudowanego środka pola. Po Modriciu i Riccim, to właśnie zawodnik Club Brugge ma dołączyć do drużyny prowadzonej od nowego sezonu przez Massimiliano Allegriego. Rossoneri od tygodni prowadzą rozmowy z belgijskim klubem, a spór toczy się o ostateczną kwotę transferu.

Według włoskich źródeł, dyrektor sportowy Igli Tare zaproponował 30 milionów euro plus 2 miliony w bonusach. Club Brugge nie zmienia jednak stanowiska. Oczekuje 35 milionów gwarantowanych, a z bonusami nawet 40. Mimo to zawodnik jasno zadeklarował chęć przenosin do Milanu i uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu.

Jak informuje Fabrizio Romano, Club Brugge rozpoczął rozmowy w sprawie następcy. Belgowie interesują się Aleksandarem Stankoviciem z Interu, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w szwajcarskiej Lucernie. 19-latek rozegrał tam 38 spotkań, strzelił 3 gole i zanotował 2 asysty. Brugia jest gotowa na transfer definitywny.

Stankovic stylem gry przypomina Jashariego, co może świadczyć o zaawansowaniu negocjacji między Milanem a Club Brugge. Prawdopodobnie Belgowie najpierw chcą zapewnić sobie stabilność w środku pola przed sprzedażą. Jednocześnie Milan całkowicie wycofał się z rozmów w sprawie Granita Xhaki, który był alternatywą, ale Bayer Leverkusen nie zamierza obniżać swoich żądań.

