Modrić nie kończy kariery! W tym klubie zagra w przyszłym sezonie

Luka Modrić podjął decyzję ws. dalszej kariery. Legendarny piłkarz nie zamierza kończyć z futbolem. Według La Gazzetta dello Sport w przyszłym sezonie nadal będzie grał w barwach Milanu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić podpisze nowy kontrakt z Milanem

Luka Modrić przez większą część kariery był związany z Realem Madryt, gdzie występował w latach 2012-2025. Miniony sezon spędził w zupełnie nowym dla siebie miejscu, ponieważ związał się rocznym kontraktem z AC Milan. We Włoszech był jednym z najlepszych pomocników w Serie A. Brak przedłużenia umowy przed mundialem mógł zwiastować koniec kariery.

Na Mistrzostwach Świata reprezentacja Chorwacji dotarła do 1/16 finału. W pierwszej rundzie fazy pucharowej Luka Modrić i spółka przegrali z Portugalią, przez co odpadli z turnieju. Niewykluczone, że 40-latek zakończy karierę, ale tylko reprezentacyjną.

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Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że Modrić zamierza kontynuować klubową karierę. Włoska prasa sugeruje, że zawodnik pozostanie na Półwyspie Apenińskim i podpisze nowy kontrakt z Milanem. Umowa ma obowiązywać do połowy 2027 roku. Prawdopodobnie nadchodzący sezon będzie jego ostatnim w karierze.

Modrić w barwach Rossonerich wystąpił w 37 meczach, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Mediolańczycy zakończyli sezon na 5. miejscu w Serie A, więc zagrają tylko w Lidze Europy. Wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy już Modricia w Lidze Mistrzów. Chorwat ma na swoim koncie m.in. cztery mistrzostwa Hiszpanii, sześć triumfów w Lidze Mistrzów oraz Złotą Piłkę z 2018 roku.