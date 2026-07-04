Modrić nie kończy kariery! W tym klubie zagra w przyszłym sezonie

Modrić podpisze nowy kontrakt z Milanem
Luka Modrić przez większą część kariery był związany z Realem Madryt, gdzie występował w latach 2012-2025. Miniony sezon spędził w zupełnie nowym dla siebie miejscu, ponieważ związał się rocznym kontraktem z AC Milan. We Włoszech był jednym z najlepszych pomocników w Serie A. Brak przedłużenia umowy przed mundialem mógł zwiastować koniec kariery.
Na Mistrzostwach Świata reprezentacja Chorwacji dotarła do 1/16 finału. W pierwszej rundzie fazy pucharowej Luka Modrić i spółka przegrali z Portugalią, przez co odpadli z turnieju. Niewykluczone, że 40-latek zakończy karierę, ale tylko reprezentacyjną.
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Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że Modrić zamierza kontynuować klubową karierę. Włoska prasa sugeruje, że zawodnik pozostanie na Półwyspie Apenińskim i podpisze nowy kontrakt z Milanem. Umowa ma obowiązywać do połowy 2027 roku. Prawdopodobnie nadchodzący sezon będzie jego ostatnim w karierze.
Modrić w barwach Rossonerich wystąpił w 37 meczach, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Mediolańczycy zakończyli sezon na 5. miejscu w Serie A, więc zagrają tylko w Lidze Europy. Wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy już Modricia w Lidze Mistrzów. Chorwat ma na swoim koncie m.in. cztery mistrzostwa Hiszpanii, sześć triumfów w Lidze Mistrzów oraz Złotą Piłkę z 2018 roku.