Śląsk Wrocław ogłosił transfer! Nowy obrońca na pokładzie

22:01, 4. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław w sobotni wieczór pochwalił się transferem. Beniaminek PKO Ekstraklasy pozyskał Irodotosa Christoudolou. Obrońca przeniósł się do Polski z cypryjskiego EN Ypsona.

Ante Simundza
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Oficjalnie: Irodotos Christodoulou nowym piłkarzem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław aktywnie pracuje na rynku transferowym. Beniaminek PKO Ekstraklasy buduje skład, który pozwoli mu namieszać w nadchodzącym sezonie ligowym. Tymczasem w sobotni wieczór Wojskowi przygotowali niespodziankę swoim kibicom. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Irodotosa Christodoulou, który dotychczas był związany z EN Ypsona.

Cypryjczyk przeniósł się do Śląska Wrocław na zasadzie transferu definitywnego. 24-latek związał się z polskim klubem umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. W kontrakcie widnieje zapis umożliwiający przedłużenie współpracy o kolejne 12 miesięcy. Obrońca został obdarzony tym samym przez Wojskowych sporym zaufaniem.

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Mamy świadomość, że drużyna przed grą w PKO BP Ekstraklasie wymaga wzmocnień. W rundzie wiosennej Betclic 1. Ligi gra w defensywie została wyraźnie poprawiona, ale teraz czekają nas przeciwnicy z najwyższego szczebla. Irodotos to zawodnik pasujący do naszego systemu gry, który potrafi być podporą linii obronnej. Wraz z trenerem Ante Simundzą liczymy, że dobrze i szybko wkomponuje się w zespół – powiedział Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy Śląska Wrocław, na łamach strony klubowej.

Irodotos Christodoulou w minionym sezonie rozegrał 29 spotkań w koszulce EN Ypsona. Defensor zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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